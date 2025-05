En euros y con tarjeta: La única opción de pago en Viazul

Vídeos relacionados:

La empresa especializada en la transportación de pasajeros por ómnibus Viazul solo acepta pagos en euros y a través de tarjetas bancarias, como Visa o MasterCard, como pudo confirmar CiberCuba este viernes con trabajadores de la propia compañía.

La página web principal de la empresa muestra los precios en euros, excluyendo así otras monedas. Tras preguntar en el número de contacto de Viazul ofrecido en Facebook por la forma de pago, un empleado remitió al sitio web y confirmó que era la única vía para reservar un viaje.

Lo más leído hoy:

Los precios de los viajes varían en función de la ruta. De Santiago de Cuba a La Habana cuesta 60 euros; desde Camagüey a la capital, 36; desde Varadero, 15; desde Holguín, 50.

El precio aumenta si el viajero desea agregar equipaje. Por cada reserva se permiten solo dos equipajes de 23 kg a 32 kg y por cada uno hay que pagar un monto de 10 euros. Así, una reserva de Santiago a La Habana, con dos equipajes de 23 kg costaría en total 80 euros (unos 30,800 CUP al cambio actual del euro en el mercado informal).

Captura de pantalla

Para pagar por un equipaje "Mini", de hasta 2.5 kg, el valor, en cambio, asciende a 15 euros por cada maleta.

Este método, que no es nuevo, deja sin posibilidad de reservar viajes a los cubanos que dentro de la Isla optan por Viazul que, aunque con numerosas deficiencias, cuenta con un servicio más regular que la red de ómnibus interprovinciales.

Una publicación hecha por el escritor y dramaturgo Atilio Caballero hizo énfasis en esta única opción para pagar los pasajes y reparó en que, incluso disponiendo de los euros en efectivo, no se podía comprar un boleto en Viazul.

"Acabo de enterarme: si usted quiere/puede viajar en ViAzul (porque no queda de otra, y viaja con niños, como es el caso), resulta que SOLO puede pagar en Euros (no en dólares, por ejemplo, nuestra ahora "segunda moneda corriente"). Pero si tiene esos Euros en efectivo, tampoco puede pagar: solo es posible con tarjetas Visa o Master Card. ViAzul, al parecer, no es una empresa de ómnibus cubanos para cubanos", escribió en Facebook.

Captura de Facebook

En sus constantes mensajes para publicitar su servicio de transporte, Viazul no ha dejado de ensalzar su labor y la "calidad" de sus ómnibus, que pocos cubanos pueden costear.

No obstante, los internautas han arremetido contra la compañía, que ostenta numerosas deficiencias. Además de criticar que la opción de reserva en euros y mediante el sitio web es una estrategia para recabar remesas desde el extranjero, los cubanos han denunciado que ni el servicio es regular ni los autobuses son confiables.

Captura de Facebook

Muchos viajes salen con retraso y han hecho perder vuelos a los cubanos que apuestan por esta vía. Otros quedan varados en medio del camino por roturas en las guaguas.

Reportes recogidos por CiberCuba exponen que en un viaje desde el Aeropuerto de La Habana a Camagüey, los pasajeros estuvieron horas esperando por un autobús de repuesto luego de que el cristal de la parte trasera del ómnibus se rompiera.

Ya en 2020, Viazul había anunciado que sus servicios solo podían pagarse en Moneda Libremente Convertible (MLC) a través de una tarjeta internacional.

Antes de la pandemia el sistema online de la entidad ya registraba el valor de las reservaciones en dólares estadounidenses y aceptaba ocho diferentes tarjetas internacionales de crédito, pero al menos entonces era posible comprar pasajes con efectivo en pesos cubanos convertibles (CUC) en las agencias de Viazul de todo el país.

Esa medida, que evidenciaba el intento de dolarización por el que apostaba el régimen, ya hacía menos accesible un servicio esencial para la población.

Ahora, teniendo el euro como única moneda, las alternativas se cierran aún más.

Preguntas Frecuentes sobre el Pago en Viazul y la Dolarización en Cuba