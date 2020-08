Cubano multado por no usar nasobuco: "Y las calles impregnadas de aguas negras"

Un cubano residente en la Isla de la Juventud lamentó en redes sociales haber recibido una multa de $ 150 pesos en moneda nacional por no llevar mascarilla o nasobuco en el rostro, lo cual parecía llamar más la atención de las autoridades que el estado de salubridad en las calles.

“Así que me ponen una multa por no usar el nasobuco para cuidarme la salud, y las calles están impregnada de aguas negras”, escribió en una publicación de Facebook.

“Están más preocupado en velar a quien no usa el dichoso trapo para meter la multica y no en acabar de arreglar este problema que también hace daño a la salud”, agregó.

Captura de publicación en Facebook.

Sin embargo, algunos le reclamaron no usar mascarilla en el contexto actual, como está dispuesto por el gobierno para intentar frenar la propagación del nuevo coronavirus. “No tiene que ver una cosa con la otra... cumple con las medidas. La COVID mata. Hoy el país tiene 3 críticos y 14 graves. Nada que ver con la fosa de la esquina”, señala un usuario en los comentarios.

A lo cual, el autor de la publicación contesta: “En cierto punto sí tiene que ver, están velando por la salud ¿no es cierto? Entonces, cuánto tiempo hay que esperar a que alguien se ponga en función de arreglar el problema de las fosas que están por todas las calles de la isla”.

“Yo uso el nasobuco cuando tengo que ir a una cola o entrar en algún establecimiento, pero no veo la necesidad de que si voy solo en la bicicleta andar con el tapaboca que lo que provoca es sofocación. Pero igual gracias por la aclaración, se acepta todo tipo de comentarios”, añadió.

“Amigo, ponerte el nasobuco no requiere de presupuesto, el arreglo de las calles, sí, estamos viviendo una etapa nunca vista, miles de cambios, varios procesos a la vez y una pandemia que no se sabe hasta cuándo es, si no quieres ponértelo, quédate en casa”, escribe otra usuaria.

“Cómo que no hay presupuesto y la cuantía que ponen en las multas ¿para dónde van?, que estuve buscando en el artículo 141 y la más alta es de 100 pesos. Ahora yo pregunto qué ley ampara que la multa por el nasobuco es de 150, ¿existe?, contesta el autor del post, que se identifica en Facebook como Miguel Almanares.

La Isla de la Juventud ha acumulado 42 casos positivos hasta este sábado. Pero prácticamente desde el inicio de la crisis sanitaria, el régimen cubano insiste en el uso obligatorio de mascarillas como medida frente a la pandemia en todo el territorio. Para asegurarse del cumplimiento de la misma, el gobierno ha reforzado la presencia policial en las calles e incluso ha facilitado el aumento de la represión a la par de las multas.

Antes de que el país evidenciara un repunte de casos, las autoridades habían advertido que el uso del nasobuco continuaría siendo obligatorio para toda la población aun durante las tres fases de la etapa de recuperación pos-coronavirus.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reportó un total de 35 nuevos casos de coronavirus, todos en las provincias de La Habana y Artemisa. La mayor cantidad de contagios se manifiesta, precisamente, en la capital de la Isla.

Del total anunciado, 34 de los diagnosticados fueron ciudadanos cubanos y uno a un extranjero con residencia temporal en Cuba, explicó el doctor Francisco Durán, jefe nacional de Epidemiología del MINSAP, quien puntualizó que no se trata de un caso importado, sino que se infectó dentro de la isla.

Hasta la fecha, se acumulan 3 617 personas infectadas con el nuevo coronavirus desde el inicio del brote en marzo. Por otra parte, se mantienen ingresados confirmados 520, de ellos 503 con evolución clínica estable. No se registraron muertes adicionales en el transcurso del viernes.