Yomil y Daniela Reyes, muy románticos en la playa

A tan solo un día de sacar a la luz su relación sentimental, el reguetonero Yomil y la youtuber Daniela Reyes se han dejado ver muy románticos en una playa de Cuba.

El cantante compartió un corto video en sus historias de Instagram en el que aparece acostado en la arena a la orilla del mar y, de repente, aparece a su lado la también actriz. Ambos se mostraron sonrientes, disfrutando de la tranquilidad de la playa.

La actriz de A otro con ese cuento compartió en sus historias la historia de Yomil y le añadió unos enormes corazones rojos.

A juzgar por lo que muestran las historias de Instagram de ambos, la pareja parece estar disfrutando en algún hotel del país, ahora que el gobierno está fomentando el turismo nacional para paliar la crisis económica.

Daniela aprovechó su estancia en la playa para hacerse una sesión fotográfica, que compartió con sus más de 200 mil seguidores en Instagram. La influencer compartió una sensual fotografía luciendo un bikini blanco, que cautivó los corazones de más de 9 mil fans, entre ellos Yomil, quien le dejó unos emojis de amor en el post.

Debajo del comentario de Yomil, varios internautas aprovecharon para felicitarlo por su relación con Daniela.

"Felicidades, bro, ese es el apoyo positivo que necesitas ahora, una buena mujer", "Te mereces ser feliz, eres un gran hombre, hijo y amigo", "Cuídala mucho y trátala como la reina que es", "Muy linda la novia, me alegro mucho por ti, estaba loca por verte en pareja ya", "Cuídala, que no todas son buenas. Me encantan juntos", son algunos de los comentarios.

