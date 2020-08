Cubanos cultivan una calabaza de 45 libras en Matanzas

Unos cubanos cultivaron una calabaza de 45 libras en Matanzas de la que pudieron comer hasta cuatro familias, informó la periodista Jessica Acevedo Alfonso.

"Una calabaza de 45 libras fue cultivada en el batey Arango, perteneciente al municipio Los Arabos por Lázara Díaz Ruano y Caridad Peña Rangel, quienes regalaron el ejemplar a su hija Marisleydis Peña", escribió Acevedo en Facebook.

Cubano junto a calabaza de 45 libras. Fuente: Facebook / Jessica Acevedo Alfonso.

En las imágenes se pueden ver la inmensa calabaza al lado de un cubano y un niño. Ambos están sentados y un pedazo que sale junto a una olla arrocera pesó unas cuatro libras.

Las imágenes se divulgan en un momento que hay escasez de alimentos en Cuba y las autoridades llaman a la siembra de calabazas y piñas en los patios de las casas, como insistió el exespía Gerardo Hernández, actual vicecoordinador nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR).

Pedazo de la calabaza de 45 libras. Fuente: Facebook / Jessica Acevedo Alfonso.

La calabaza fue llevada hasta la capital de Matanzas por Yaquelín Duarte y Ernesto Marrero, quien señaló que tenía un sabor dulce y comieron cuatro familias quienes la degustaron con un rico mojo cubano.

"La pareja, que solo regó las semillas en la tierra sin ponerle mayores empeño al cultivo, vio crecer un ejemplar similar, además de un quimbombó de grandes proporciones", apunta la citada periodista.

Ante el tamaño de la calabaza, algunos cubanos comentaron "¡qué rica se ve!" y "¡tienen el mes asegura'o!".

"Si cae en manos de un revendedor no imagino el precio de un pedazo de esta calabaza. Hoy tuve que pagar en 15 pesos un trozo, algo que no pude hacer con los 20 pesos de una libra de guagüí (malanga). Seguimos indefensos ante los altos precios y también ante el desabastecimiento de no pocas placitas", apuntó otra.

En 2019 también se cosecharon calabazas de 43 libras cada una en la finca El Mogote, del municipio de Limonar, perteneciente a la Unidad Agropecuaria de la Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas, reseña el medio estatal Radio 26.