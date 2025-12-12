Una cubana radicada en Estados Unidos ha causado sensación en TikTok al mostrar todo lo que está empacando para su próximo viaje a Cuba. En el video, publicado por la usuaria Karen María (@karenmariaprez), se ven decenas de productos cuidadosamente organizados en el suelo: desde alimentos, artículos de aseo y medicinas, hasta suplementos, dulces y regalos.

“Preparativos para mi viaje a Cuba”, escribió la creadora en el clip, que rápidamente se llenó de comentarios de otros cubanos que están pasando por el mismo proceso (y el mismo estrés).

“Así estoy yo ahora mismo, que Dios nos lleve y nos traiga siempre con bien”, comentó una usuaria. Otra confesó entre risas: “Yo llevo siete maletines, jjj, lindo viaje”, mientras alguien más admitía: “Es un estrés desde que sabes que vas, aunque lleves un avión entero. Pero la felicidad de verse allá no tiene precio”.

En medio del entusiasmo, también hubo quienes cuestionaron la necesidad de cargar con tantas cosas. “Con todo el respeto, no es necesario, en Cuba hay eso y más”, opinó una internauta, aunque la mayoría coincidió en que llevar ayuda y regalos para la familia sigue siendo parte esencial de cada viaje.

La propia Karen respondió con serenidad a varios de los comentarios, dejando claro que cada compra tiene detrás amor y sacrificio: “La mejor sensación es poder ayudar a la familia”, escribió.

Entre nostalgia, emoción y humor, el video resume perfectamente lo que muchos cubanos en el exterior sienten antes de volver a la Isla: una mezcla de nervios, ilusión y la eterna necesidad de llenar las maletas con un pedacito del mundo que ahora llaman hogar.