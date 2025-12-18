“¿Comprar viandas?”: Diferencias lingüísticas entre una cubana y un argentino divierten en TikTok

El amor entre una cubana y un cordobés se ha vuelto viral en TikTok, pero no por un gesto romántico ni un baile de moda, sino por un simpático malentendido lingüístico.

En su cuenta @la_cubana_y_el_cordobes, esta pareja ha conquistado las redes mostrando cómo dos culturas pueden chocar... y reírse juntas.

En uno de sus videos, la cubana pide a su esposo y a su suegro que vayan al mercado a "comprar viandas”, un término muy común en la isla para referirse a los tubérculos y verduras, pero que en Argentina puede significar simplemente comida en la fiambrera.

El desconcierto del argentino al escucharla provoca una escena llena de humor natural, gestos y carcajadas, que los usuarios no tardaron en compartir y comentar.

“¡Sí, a comprar vianda! Yo quiero malanga, calabaza”, dice ella con acento cubano, mientras él la mira confundido antes de estallar en risas. El intercambio muestra cómo una simple palabra puede tener significados completamente distintos a solo unos kilómetros de distancia.

Los seguidores destacan la química y autenticidad de la pareja, que define su cuenta con la frase “Dos culturas unidas por el amor”, y comparten videos llenos de reflexiones, humor cotidiano y aprendizajes culturales.

Más allá de las risas, su éxito radica en la capacidad de convertir las diferencias lingüísticas en puentes, no en barreras, mostrando que el amor y el humor hablan todos los idiomas.