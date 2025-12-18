“¿Comprar viandas?”: Diferencias lingüísticas entre una cubana y un argentino divierten en TikTok

Una palabra bastó para que esta pareja cubano-argentina explotara en TikTok. ¿Qué significa la palabra "vianda" en tu país?

Jueves, 18 Diciembre, 2025 - 17:35

La cubana y el cordobés Foto © TikTok @la_cubana_y_el_cordobes

El amor entre una cubana y un cordobés se ha vuelto viral en TikTok, pero no por un gesto romántico ni un baile de moda, sino por un simpático malentendido lingüístico.

En su cuenta @la_cubana_y_el_cordobes, esta pareja ha conquistado las redes mostrando cómo dos culturas pueden chocar... y reírse juntas.

En uno de sus videos, la cubana pide a su esposo y a su suegro que vayan al mercado a "comprar viandas”, un término muy común en la isla para referirse a los tubérculos y verduras, pero que en Argentina puede significar simplemente comida en la fiambrera.

El desconcierto del argentino al escucharla provoca una escena llena de humor natural, gestos y carcajadas, que los usuarios no tardaron en compartir y comentar.

“¡Sí, a comprar vianda! Yo quiero malanga, calabaza”, dice ella con acento cubano, mientras él la mira confundido antes de estallar en risas. El intercambio muestra cómo una simple palabra puede tener significados completamente distintos a solo unos kilómetros de distancia.

Los seguidores destacan la química y autenticidad de la pareja, que define su cuenta con la frase “Dos culturas unidas por el amor”, y comparten videos llenos de reflexiones, humor cotidiano y aprendizajes culturales.

Más allá de las risas, su éxito radica en la capacidad de convertir las diferencias lingüísticas en puentes, no en barreras, mostrando que el amor y el humor hablan todos los idiomas.

Preguntas frecuentes sobre diferencias lingüísticas y culturales entre cubanos y argentinos

¿Qué significa "comprar viandas" en Cuba y por qué causó confusión en Argentina?

En Cuba, "comprar viandas" se refiere a adquirir tubérculos y verduras, mientras que en Argentina, el término puede interpretarse simplemente como comida en general, especialmente la que se lleva en una fiambrera. Esta diferencia en el significado generó un malentendido humorístico entre una cubana y su esposo argentino, que se volvió viral en TikTok.

¿Cómo afectan las diferencias culturales y lingüísticas a las parejas mixtas?

Las diferencias culturales y lingüísticas pueden ser una fuente de malentendidos, pero también ofrecen la oportunidad de construir puentes a través del humor y el aprendizaje mutuo. En el caso de la pareja cubano-argentina, estos momentos de confusión se convirtieron en contenido viral que resalta la belleza de la diversidad cultural y el amor.

¿Qué papel juega TikTok en la difusión de diferencias culturales y lingüísticas?

TikTok se ha convertido en una plataforma clave para compartir y celebrar diferencias culturales y lingüísticas. Los usuarios pueden mostrar de forma humorística y educativa los choques culturales que experimentan, generando empatía y entendimiento entre audiencias de diferentes orígenes.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

