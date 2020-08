Bad Bunny y Alejandro Fernández impulsan con música la campaña de Biden

Los populares cantantes latinos Bad Bunny y Alejandro Fernández han prestado sus voces para impulsar la campaña a la presidencia de Estados Unido del candidato demócrata Joe Biden.

La estrategia pretende sumar adeptos puertorriqueños y mexicanos, dos de los grupos de inmigrantes más grandes de Estados Unidos.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del "conejo malo" se sumó a la campaña con su popular tema Pero ya no, perteneciente a su álbum YHLQMDLG.

"Antes yo te quería, pero ya no. Tú me gustabas, pero ya no", dice la canción, mientras se intercalan imágenes del actual presidente y candidato republicano, Donald Trump, en un video de 30 segundos aprobado por Biden.

Las imágenes se centran en criticar la política antiinmigrante de Trump, su polémica visita a Puerto Rico tras el devastador huracán María en 2017 en la que lanzó rollos de papel sanitario a personas que lo habían perdido todo y su gestión de la crisis del coronavirus.

Por su parte, Alejandro Fernández lo hizo con su ranchera Decepciones, que forma parte de su álbum Hecho en México.

En el video de un minuto de duración, se muestran imágenes de la frontera entre México y Estados Unidos, el proyecto de Trump de levantar un muro y sus controversial discurso en el que se refirió a los mexicanos como "violadores, que traen drogas y crímenes".

Asimismo, aparecen imágenes de los centros de detención con niños separados de sus padres durmiendo entre rejas y tapados con papel de aluminio.

También se critica la gestión de Trump ante la crisis de coronavirus, en cuyos inicios aseguró que su administración tenía "todo bajo control".

Ambos anuncios, según resalta la cadena CBS News, son parte de la estrategia de la campaña de Biden para llegar a los votantes de origen mexicano y puertorriqueño en los llamados estados indecisos, Arizona, Florida y Pensilvania (estos dos últimos fueron ganados por el presidente Trump en las elecciones de 2016), donde viven algunas de las comunidades hispanas más grandes del país.

Recientemente, Bad Bunny rompió su silencio de un par de meses en redes sociales para informar a sus seguidores que ya se había inscrito en la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico para votar en las elecciones generales de la isla el 3 de noviembre.

A su salida, el artista exhortó a los puertorriqueños a votar en dichos comicios, aunque recomendó rechazar al gobernante Partido Nuevo Progresista y su principal contrincante, Partido Popular Democrático.

"Estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país y ahora más que nunca, tenemos el poder para cambiar el rumbo de Puerto Rico. ¡Ya es tiempo de un verdadero cambio!", ánimo al comienzo de la publicación. Basta ya del abuso de los mismos dos partidos que tienen Puerto Rico secuestrado hace décadas", escribió en un mensaje dirigido a los jóvenes boricuas.