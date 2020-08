Yulien Oviedo se pone romántico en su nuevo videoclip "Flotando"

¡El cantante y músico cubano Yulien Oviedo está de estreno! El joven intérprete, quien desde hace unos años ha logrado hacerse un hueco dentro del género urbano, acaba de presentar a sus fanáticos su más reciente proyecto musical.

El artista ha estrenado a través de su canal de YouTube el videoclip de su nuevo sencillo llamado Flotando, un reguetón suave en el que Yulien Oviedo saca a relucir su faceta más romántica.

El material audiovisual se creó bajo la dirección del realizador Alain Brito y presenta al intérprete en un ambiente futurista en el que comparte escenario con una preciosa modelo que se le aparece en sus sueños.

Como suele hacer cada uno de los artistas, Yulien Oviedo dio el pistoletazo de salida de su videoclip a través de sus redes sociales, especialmente Instagram, donde compartió un fragmento del Flotando acompañada de una invitación a sus seguidores a que disfrutasen del mismo.

Según Yulien Oviedo el videoclip es "la película más dura del género" y está dispuesta a posicionarse en lo más alto de las listas cubanas de éxitos musicales del momento.

"Ya llego la señal, a las 12 am se estrena la película más dura del género: Flotando", expresó el artista en su post de Instagram.

Además del estreno de su sencillo en solitario Flotando, el intérprete ha estado presente en otros proyectos musicales que han sido presentados en las últimas semanas.

El artista participó en el tema I'm sorry for you junto a Yomil y El Dany, cuyo estreno salió de la mano de un videoclip que fue muy bien acogido por los amantes de los ritmos más urbanos.

I'm sorry four you, por su parte, es uno de los sencillos que forman parte de Los Champions, el último álbum de estudio de Yomil y El Dany que cuenta con la participación de más de 30 artistas del género y que salió al mercado musical este 26 de agosto en todas las plataformas digitales.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.