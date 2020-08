Obama sobre Chadwick Boseman: dio a los niños un héroe que admirar mientras sufría

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama lamentó este sábado la muerte del actor Chadwick Boseman, protagonista de "Black Panther", y afirmó que el joven usaba sus poderes "para darle a los niños héroes en quiénes fijarse" mientras sufría dolor.

"Chadwick vino a la Casa Blanca para trabajar con niños cuando estaba interpretando a Jackie Robinson. Puedes decir ahora mismo que estaba bendecido. Ser joven, dotado (talentoso), y negro; usar ese poder para darle héroes en quiénes fijarse; hacer todo eso mientras mientras sufría (dolor) -qué manera de emplear esos años!", expresó el exmandatario demócrata en su perfil de Facebook.

Junto a su post, Obama colgó dos fotografías con el actor norteamericano, quien perdió la lucha contra el cáncer la víspera, a la edad de 43 años.

Chadwick Boseman, que encarnó al superhéroe Black Panther en las películas de Marvel, murió el viernes. Había sido diagnosticado con cáncer de colon en 2016, una enfermedad que nunca hizo pública y que padeció mientras filmaba sus emocionantes escenas de superhéroes.

Su muerte ha conmovido al mundo del entretenimiento en EE.UU. y Latinoamérica, donde el actor se labró una carrera en la gran pantalla con personajes míticos de la cultura afroamericana como Jackie Robinson en 42 (2013) y James Brown en Get on Up (2014).

La publicación de Obama ha conseguido en apenas dos horas 1.1 millones de reacciones y más de 12 000 comentarios.

Entre ellos puede leerse el de la profesora de ciencias del artista, Mary Ellen Parmer Hammond, quien recordó "Muy bien dicho. Fui profesora de ciencias de Chadwick en el instituto. Era una persona maravillosa en aquel entonces y permanecía igual. Lo vi hace unos años con abrazos y buena alegría".

Suresh Singaratnam, por su parte, señaló "En Pantera Negra, King T 'Chaka le dijo a T' Challa: ‘Eres un buen hombre con buen corazón. Y es difícil para un buen hombre ser rey’. Chadwick Boseman era un buen hombre y un buen rey".

Tee Tee Royyale, otro admirador de Boseman, señaló "Awwwww hombre, gracias por reconocer otra gran leyenda. No conozco a muchas personas que puedan superar 4 años de dolor y aún así sonreír como si nada estuviera mal. Larga vida al gran rey mismo".

Boseman (Carolina del Sur, EE.UU., 1976) murió el viernes en su residencia de Los Ángeles y con él se encontraban su esposa y sus familiares, según el reporte de los medios.

Un comunicado firmado por sus allegados asegura que para el actor dar vida al rey T’Challa en Black Panther fue “el honor de su carrera”.

Bosmean interpretó a este superhéroe en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel como Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), la cinta más taquillera de la historia.

Ante el éxito logrado con cada una de sus apariciones en pantalla, la productora cinematográfica para la cual trabajaba había confirmado que la película centrada en su personaje Black Panther tendría una secuela cuya producción estaba prevista para 2021.

Boseman también participó en Da 5 Bloods, del cineasta Spike Lee, reconocido por su compromiso con la comunidad negra en Estados Unidos, donde otros referentes para esa minoría, como el basquetbolista LeBron James, quedaron paralizados con la noticia del deceso del actor y también publicaron imágenes a su lado.