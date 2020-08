Cuba suspende por coronavirus y "hasta nuevo aviso" los vuelos de repatriación a la Isla

El Consulado de Cuba en Barcelona ha confirmado que "se han suspendido hasta nuevo aviso, los vuelos de repatriación para retornar al país, dada la situación epidemiológica actual".

En un e-mail al que ha tenido acceso CiberCuba, las autoridades cubanas hacen una salvedad a la medida para aclarar que "solo están regresando al país los cubanos y extranjeros residentes permanentes. En concreto, son aquellas personas que residen más tiempo en Cuba que en el exterior", señalan.

Consulado de Cuba en Barcelona confirma que están suspendidas las repatriaciones. Foto: CiberCuba

Sin embargo, no todos los cubanos con permiso de residencia permanente en la Isla han conseguido regresar. Es el caso de Orelbis Navarro Concepción y su esposa Aivlis Ruiz Negrín que se han quedado varados en España. "¿Qué puedo hacer para irme para Cuba? Tengo pasaje para septiembre y mis dos hijos de 11 y 17 años allá. Mi esposa y yo somos residentes en Cuba y hemos tenido que prorrogar los pasajes", comentó a este portal vía WhatsApp.

Decenas de cubanos permanecen varados en Madrid, Alemania, México, Rusia, Perú o Colombia a la espera de un vuelo humanitario que los lleve de regreso a Cuba.

De la misma forma, hay muchos cubanos atrapados en la Isla, sin poder salir del país pese a que se les vencen visados en vigor para estudiar en el extranjero, reunificar sus familias o radicarse definitivamente en Estados Unidos, donde han ganado la Lotería de Visas.

En esa situación está Gardenia Cabrales Pereira, una cubana con pasaporte alemán, que tenía pasaje para salir de Cuba el 26 de abril de este 2020, pero no pudo volar a Madrid y de ahí a Fráncfort porque Cuba mantiene sus fronteras cerradas desde el 20 de marzo.

De momento no sabe cuándo regresará a su casa. "Llevo seis meses varada en Cuba y oigo que el Cóndor viene a Varadero en octubre. Habrá que creer en esa información", dice a CiberCuba.

Algo similar le ocurre a Geidy, una cubana varada en Perú desde hace medio año. Ella compró un billete de regreso a Cuba con Copa Airlines, pero la compañía se lo ha cancelado hasta en seis ocasiones. "Hubo un vuelo humanitario aquí en Perú y no me dejaron ir porque tengo residencia temporal en este país y no es justo porque yo vivo en Cuba, no vivo aquí. En Perú no tengo trabajo y la situación es precaria por el tema de la pandemia", añade.

"¿Cómo es posible que siendo cubana me nieguen el derecho a entrar a mi país? El cónsul me informó que Cuba no me permitió la entrada y yo necesito regresar porque allá tengo a dos hijos menores de edad. Hay muchos cubanos así por el mundo. Ahora Copa Airlines me dio fecha para el 2 de octubre. Esperemos que sea cierto porque estoy desesperada. Creo que deberían poner un vuelo humanitario de Perú a Cuba. Hay muchos cubanos en mi situación", recalcó.

Iberia confirmó a CiberCuba que estaba organizando un vuelo humanitario a Cuba para hoy 30 de agosto. Este domingo en la web de la compañía ya no se podía hacer ninguna reserva para volar a la Isla hasta el domingo 5 de septiembre.

Al intentar reservar un billete en Iberia a través de un buscador la explicación es otra: "El Gobierno tiene restringido los viajes debido a la crisis del coronavirus" y al pinchar en "más detalles" remite a la nota informativa número 31 del Minrex, fechada el 4 de agosto, en la que se advierten de que las fronteras están cerradas, pero que se exceptúan las entradas de vuelos humanitarios.

El Gobierno tiene restringidos los viajes a Cuba debido a la crisis del coronavirus. Foto: CiberCuba

La situación epidemiológica de Cuba no invita a pensar en la inminente reapertura de las fronteras de la Isla. Este domingo se han detectado en la Isla 48 nuevos positivos. De ellos, 39 en la capital del país. El 9 de agosto La Habana regresó a la fase de transmisión autóctona limitada, con toque de queda incluido a partir de las 11:00 pm.

No obstante, muchos cubanos tienen esperanzas de que el país reabra otros aeropuertos luego de que el Gobierno anunciara que tiene 10 aeródromos listos para iniciar operaciones. De hecho muchos se preguntan por qué no permiten volar por otras zonas del país donde la pandemia está bajo control.

Aerolíneas como Iberia lo han dejado claro. Retomarán las operaciones internacionales en cuanto Cuba levante las restricciones.