Diario Granma elogia a peloteros cubanos de Grandes Ligas y aboga por sumarlos al equipo nacional

Un artículo publicado en el diario oficialista Granma elogia los peloteros cubanos que juegan actualmente en las Grandes Ligas y aboga por incorporarlos al equipo nacional, pero culpa al gobierno de Donald Trump de impedirlo.

El artículo, firmado por Oscar Sánchez Serra, subdirector del periódico y figura de alta fiabilidad política por parte de la dirigencia cubana, incluye elogios de los resultados obtenidos en la MLB por jugadores cubanos como José Dariel "el Pito" Abreu, Luis Robert, Yulieski Gurriel, Yandy Díaz y Ronney Elias.

Regresando al viejo tema de una hipotética selección nacional cubana que incluya a los peloteros que se han exiliado y juegan actualmente en las Ligas Mayores de EE.UU., Sánchez Sierra asegura que el veto no ha sido del gobierno cubano. "No conozco declaración de directivo alguno de la pelota cubana que haya dicho algo así; tampoco que exista un sentimiento en el país que desconozca las faenas, muchas de ellas extraordinarias, y algunas excepcionales, en cualquier certamen del planeta, incluyendo a la encumbrada MLB estadounidense, de los jugadores de la Mayor de las Antillas", escribe en Granma.

"¿Podría cristalizar esa aspiración, cuando todos, desde febrero de 2015, están sujetos a un acta de residencia fuera de Cuba, que es una declaración jurada, en la cual se lee, no regresaré a Cuba, no tengo relación con el Gobierno cubano, y el ridículo acápite de que no tiene nada que ver con el Partido Comunista de Cuba?", añade el periodista.

Desde hace años, el gobierno cubano ha hecho intentos de paliar la desastrosa situación del béisbol en la isla con amagos de que permitiría jugar a los "desertores". Declaraciones en tal sentido han sido hechas por Tony Castro, hijo del exgobernante cubano Fidel Castro o Heriberto Suárez, ex Director Nacional de Béisbol de la Isla.

Sin embargo, otro funcionarios a cargo del INDER, sí se han referido a estos jugadores exiliados como como "traidores" y han dicho explícitamente que no podrán defender a la selección nacional.

Una reforma migratoria del 2017 permite la entrada al país de aquellos cubanos que emigraron de forma ilegal, "siempre y cuando no hayan desertado de misiones diplomáticas, deportivas o médicas".

Los deportistas cubanos que abandonan delegaciones en el exterior suelen ser castigados con una prohibición de entrada a Cuba por un periodo de 8 años a partir de la fecha de su "deserción".

A principios del 2015 las autoridades cubanas negaron la entrada al legendario pelotero de los Medias Blancas de Chicago, Orestes Miñoso, a quien se le había extendido una invitación debido a su próxima exaltación al Salón de la Fama del Béisbol Cubano. Entonces el INDER envió una misiva al cineasta y presidente del Salón, Ian Padrón, dejándole clara su posición "no serán invitados ninguno de los residentes en el exterior".

Ayer mismo, el director nacional de Béisbol de Cuba, Ernesto Reinoso Piñera, dijo a la prensa oficialista cubana que los peloteros repatriados podrán jugar en la venidera 60 Serie Nacional siempre y cuando no hayan desertado de sus delegaciones o hablado mal del gobierno de la isla.

Ninguno de estos datos aparece, por supuesto, en el artículo de Granma, que también obvia el hecho de que muchos de los jugadores cubanos de las Grandes Ligas viajan como turistas a la isla, pese a ser residentes en EE. UU.

"¿Sería posible, cuando el principal acercamiento, después de grandes esfuerzos por las dos partes, el acuerdo mutuamente ventajoso entre la MLB y Cuba fue abortado por la aberración anticubana del actual Presidente de Estados Unidos?", escribe el funcionario oficialista.

En abril del 2019, después de que el gobierno del demócrata Barack Obama abriera la puerta a un acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, y se estableciera un contrato viable entre ambas partes, la administración de Donald Trump canceló el acuerdo y recordó que para contratar peloteros cubanos la MLB necesitaría licencias específicas del Departamento del Tesoro.

Tras la cancelación, aumentó el éxodo de peloteros. Siete jugadores que pertenecían a la Lista de 34 que le entregara la Federación Cubana a MLB ya no se encuentran en Cuba. Son ellos: Daniel Condes, Raymond Figueredo, Yoelkis Céspedes, Norge Vera Jr., Norel González, Sergio Barthelemy y Carlos Pelegrín.