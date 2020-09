Cancelan la feria Art Basel 2020 de Miami Beach por el coronavirus

La importante feria de arte contemporáneo Art Basel, que se celebra en Miami Beach, no tendrá lugar este año debido a la pandemia de coronavirus.

"Lamentamos anunciar que la edición 2020 de Art Basel Miami Beach ha sido cancelada. A medida que el mundo del arte continúa enfrentándose a desafíos trascendentales, seguimos firmemente comprometidos con el apoyo a la comunidad mundial de galerías y esperamos con ansias que podamos encontrarnos nuevamente", anunciaron de manera oficial los organizadores del evento.

En declaraciones a CiberCuba Carlos de la Cruz, fundador del museo De la Cruz Collection y promotor de Art Basel en Miami, dijo sobre la cancelación del evento: "No me sorprendió esta decisión. En las últimas semanas he estado conversando con la plana mayor de Art Basel en Suiza y creo que hay suficientes razones para suspender la exhibición de este año. Prefiero esta decisión y no que se invierta el dinero en medio de una situación financiera difícil y luego enfrentar problemas después.

"Si tu eres dueño de una galería en Nueva York o de Europa no vas a gastarte lo que cuesta el traslado del personal, alquilar hoteles y rentar espacios, sin saber que habrá una respuesta de los coleccionistas de todo el mundo, también con limitaciones para viajar a Miami. Hay que recordar que el Convention Center, que es la sede tradicional del evento está cerrado", agregó de la Cruz.

El evento, uno de los más importantes de los Estados Unidos en el mundo del arte, debía realizarse del 3 al 6 de diciembre en el Centro de Convenciones de Miami Beach.

No obstante, la próxima edición de Art Basel se ha pospuesto para la fecha del 2 al 5 de diciembre de 2021 en Miami Beach.

El director para las Américas de Art Basel, Noah Horowitz, dijo sobre la medida: “Es con gran pesar y decepción que anunciamos la cancelación de nuestro espectáculo de diciembre en Miami Beach, ya que sabemos lo crucial que es nuestro espectáculo para nuestras galerías, así como para la comunidad artística y la economía de Miami. Agradecemos a todos los que compartieron sus perspectivas y conocimientos con nosotros durante los últimos meses y semanas y esperamos regresar a Miami Beach el próximo año para ofrecer un espectáculo exitoso".

Art Basel albergará sus próximas exposiciones de 2021 en Hong Kong, Basilea y Miami Beach.

Mientras tanto se han anunciado dos salas de visualización en línea para el otoño: 'OVR: 2020', dedicada a las obras de arte realizadas durante 2020 y que se ejecutarán del 23 al 26 de septiembre, y 'OVR: 20c', que contará con obras creadas entre 1900 y 1999 y tendrá lugar del 28 al 31 de octubre, según afirmaron sus organizadores,

Además habrán en diciembre más salas de visualización en línea que estarán abiertas a todas las galerías aceptadas en la edición 2020 de Art Basel en Miami Beach.

La feria Art Basel del pasado año fue foco de una gran polémica por la obra que consistía en un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva y que fue vendido por 120 mil dólares.