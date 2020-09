ETECSA restablece servicio de conexión a Internet 4G

El monopolio de las comunicaciones en Cuba, ETECSA, anunció que ya está restablecido el servicio de conexión a Internet 4G, el cual había quedado interrumpido el día anterior en la mayoría de los teléfonos del país.

En una publicación en su cuenta de Twitter, la empresa recomendó a sus usuarios reiniciar el teléfono celular y reiteró que se extenderá la vigencia de los Paquetes y Bonos LTE, así como de la Bolsa Diaria LTE, que debían vencer este jueves.

“Estaremos atentos a los comentarios de nuestros clientes”, añadió.

Tras la noticia varios usuarios comentaron que aún no tenían disponible el servicio. Para todos ellos la respuesta de ETECSA fue siempre la misma: “Le sugerimos reiniciar el equipo”.

“Hoy me he pasado el día sin tener 4G LTE. El número mío comienza con 52, desde la 9:00 am y hasta las 7:55 pm los números 52642266 estaban fuera de servicio”, denunció el ciudadano nombrado Ernesto Peña.

También el internauta Sergio Márquez cuestionó la veracidad de la información de la empresa. “¿Dónde se restableció la 4G?, porque en La Lisa todavía”, alegó.

“Mi número es el 58 y sigo sin señal LTE. Por favor, revisen bien”, dijo Félix Leyva en otro tuit.

Un cliente identificado como Krag Kraglievich expresó con evidente molestia: “Sigo sin 4G. Y por favor, no me diga que reinicie el equipo como si no supiera leer”.

Pero la respuesta de la empresa fue la misma: “Le sugerimos que lo haga”.

ETECSA informó el miércoles que el servicio de navegación a través de la red 4G estaba interrumpido por problemas técnicos.

“Se encuentra afectada la navegación por 4G en todas las numeraciones, con excepción de la 53 y la 54”, anunció Cubacel en su cuenta de Twitter.

La empresa se limitó a afirmar que se estaba trabajando en la solución del problema, sin dar un estimado de cuánto podrían demorar en reparar los daños.

Muchos usuarios denunciaron que habían detectado dificultades para acceder a la red de redes y se quejaron de la información tardía de la entidad.

Mientras, el director adjunto de la institución, Frank Pavón Carbonell, informó que los técnicos laboraban para ampliar la cobertura celular GSM 3G en el país.