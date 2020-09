Piden ayuda para cubana que perdió todo en el incendio de Diez de Octubre

Una cubana pidió a través de las redes sociales ayuda para su amiga Mary, una de las afectadas por el incendio ocurrido en Diez de Octubre, La Habana.

"Así ha quedado la casa de esta amiga... Si, a ti, a lo mejor, tienes un sartén viejo, o una sabanita que no uses... igual les servirá en momentos como estos... puedo ser el enlace para llegar a Mary... ayúdenla", escribió Rosa Marina Torres de la Vega en Facebook.

De manera inmediata muchos cubanos respondieron a su petición con donaciones de dinero, pero también de toalla, ropa, platos, cubiertos y otras ofertas para Mary y su familia.

"Qué horror, ahí no ha quedado nada", "yo también puedo donar algo" y "sé muy bien lo que están pasando. Lo viví en carne propia así que me sumaré con algo. Cualquier cosa es útil... solo diles que a pesar de que es muy triste y duro de eso poco a poco se sale", comentaron varios cubanos ante las imágenes de la casa de Mary casi en cenizas.

De momento los medios estatales cubanos continúan sin informar de este incendio que ocurrió en la madrugada de este jueves en la calzada de 10 de Octubre y Pocitos. Según comentan algunos vecinos, la causa fue probablemente la explosión de una motorina.

Mary se están quedando en casa de una amiga y su hija de 18 años con su papá. "No tienen donde vivir pero una amiga ha brindado su casa para recibir nuestras donaciones. De más está decir que están en shock... por poco se quema tratando de salvar a su perro y a su gatica, los cuales sufrieron algo de asfixia pero no quemaduras y hoy están ubicados en casas de amistades", señaló la organizadora de la ayuda informó en Facebook.

La madre y su hija están apenadas por pedir ayuda, pero su amiga le explicó que ahora mismo "es su tabla de salvamento". En la red social dieron detalles para comunicarse con las afectadas por este incendio.

Torres de la Vega agradeció los mensajes y las muestras de ayuda para su amiga e incluso para una pequeña de tres años que vive cerca.

"No les voy a mentir he respondido más de 50 llamadas telefónicas, más menos la misma cantidad de llamadas al móvil y he respondido cerca de 200 mensajes de Messenger y WhatsApp... sigue existiendo gente linda y noble. Mañana será otro día y ya hay más de 50 donaciones programadas, no todas podré yo dar el paso al frente pero ya buscaremos soluciones. Me han preguntado hasta por la nena de 3 años de la ciudadela de al lado a la cual debo buscar pues hay gente interesada en donarle ropita....gracias, gracias y Obatala me los bendiga a todos", apuntó en Facebook.