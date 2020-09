Madre cubana de Pinar del Río en extrema pobreza agradece ayuda que recibirá para sus cuatro hijos

La historia de una madre cubana que junto a sus cuatro hijos enfrenta la miseria absoluta en el municipio pinareño de San Juan y Martínez ha conmocionado a varios usuarios en redes sociales.

Aunque algunos llegaron a decir que un caso así no era posible en la "Cuba socialista", y afirmaron que las imágenes pertenecían a algún país de África o Haití, dos videos subidos a Facebook este viernes reafirman que la situación de esta familia es real y crítica.

En medio de su pobreza, con la ropa desgastada y abrazada a sus hijos desnudos, ella pide ayuda para mejorar su situación.

"A todo el que me quiera ayudar, Michael (Valladares) es el encargado de recibirla y él me la hace llegar. Muchas gracias por lo que ustedes me van a ayudar", afirmó.

Los activistas Michael Valladares y Maria Cristina Garrido fueron los primeros en denunciar el caso de esta madre que ha sido olvidada por el Gobierno cubano.

Un post a nombre de Jorge Louis Más Canosa Carriles afirma que esta es "la realidad que vive una de las pobres familias del pueblo cubano, gracias al mal legado dejado por una dictadura que lleva 62 años oprimiendo a todo un pueblo".

Esa publicación añade imágenes de los hijos y nietos de la familia Castro, en lujosos yates, salas de juego y mansiones, mientras del otro lado está la población cubana sumida en la miseria.

A "los del pueblo les toca resistir mientras los de la cúpula Castrista viven vidas reyes y monarcas, este flagelo que vive el pobre pueblo cubano tiene un solo culpable y no es el vecino del norte como han querido hacer creer al pueblo, son ellos mismos, los malditos nefastos dictadores Castros y Testaferros del régimen", expresó.

El caso de la madre de San Juan y Martínez se hizo público el pasado 2 de septiembre, luego de que María Cristina Garrido posteara imágenes de las deplorables condiciones de su vivienda y de sus niños desnudos.

"Estas personas viven en Cuba, sí, no es África ni Haití, viven en San Juan y Martínez, Pinar del Río. La miseria de esta pobre mujer y sus cinco hijos ha llegado a un nivel extremo. El gobierno la ha olvidado y no la ayuda", escribió la activista junto a las fotografías.

"No tiene ni medias ni zapatos, NADA, para la escuela ni tan siquiera un colchón para dormir. Esta pobre familia carece de cualquier cosa, cualquier ayuda que reciba será bienvenida. Viva Cuba libre sin miseria socialista. El cambio es ya", subrayó.

Estas denuncias se han vuelto cada vez más frecuentes en las redes sociales ante la precaria cotidianidad de los cubanos.

Hace un par de meses, salió a la luz la desgarradora historia de una madre con un hijo discapacitado, que viven en pésimas condiciones en La Loma de la Candela, Santa Clara.

Otra situación similar vive Pastora López Almaguer, de 61 años, quien desde los primeros años de la Revolución se incorporó al proceso y trabajó durante décadas en el Ministerio del Interior (MININT). La señora vive sola en una casa apuntalada, con los techos destruidos, una chequera mensual de 200 pesos cubanos y está operada de un pulmón.

La escasez en Cuba ha llegado a niveles tan desesperantes que hace algunos meses una mujer se encerró en su vivienda con sus dos hijos y le prendió fuego a la casa porque no tenía qué comer.