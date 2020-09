Prensa Latina: Cuando el río suena, cambio monetario trae

La agencia estatal Prensa Latina ha venido a sumarse a la campaña de rumores sobre un inminente cambio monetario en Cuba.

Bajo el título "Ordenamiento monetario en Cuba, cuando el río suena…", un artículo del ente oficialista firmado por Mario Muñoz Lozano asegura que "esta vez, al parecer, sí va a cumplirse lo de 'cuando el río suena es porque piedras trae'."

El periodista recuerda que desde el año 2013 el Consejo de Ministros anunció públicamente que comenzaría a trabajar en el proceso de unificación monetaria, y que el CUP, amenazado ahora de desaparición, fue proclamado moneda funcional en marzo de 2014, a partir de tres resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios.

Durante el 2015, muchos economistas aseguraron que era inminente el llamado Día Cero de la unificación monetaria, pero el rumor se desinfló y no fue hasta 2017 que se reactivaron los comentarios sobre el tema, cuando se habló sobre la creación de equipos de economistas encargados de afinar la implementación de las transformaciones y sus costos económicos y sociales.

A finales del 2019 también circularon versiones sobre un cambio inminente de la tasa del dólar con respecto al CUP de uno por 50, que fueron desmentidas por el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil.



Como recuerda ahora la nota de Prensa Latina, viejos y nuevos rumores han provocado la afluencia de muchos cubanos a las llamadas Cadeca (Casas de Cambio), para convertir sus pesos cubanos convertibles (CUC) en pesos cubanos (CUP). a la tasa oficial de 1 CUC por 25 CUP.

La prensa independiente también reportó esta semana largas colas en los bancos y cajeros electrónicos de algunas provincias, como Santiago de Cuba.



El pasado 16 de julio, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una reunión del Consejo de Ministros que se realizarán los últimos análisis para completar la tarea de unificación monetaria y cambiaria "en el menor tiempo posible". "Cuando las implementemos, se eliminará casi la totalidad de las trabas que hoy tenemos para el desarrollo de las fuerzas productivas", dijo Díaz-Canel en la Televisión cubana.

Ese optimismo no es compartido por todos los expertos. Recientemente el economista Pedro Portal discrepó de la solución esbozada por funcionarios del Banco Central (BCC) en entrevista publicada recientemente por la Agencia Cubana de Noticias, y advirtió que la unificación monetaria debe ser parte de una reforma mayor que estimule la iniciativa privada.

La nota de Prensa Latina también recuerda una inquietante declaración del periodista cubano Ariel Terrero, analista económico por excelencia de la prensa oficialista: "Siempre he dicho que hay dos cosas que no se van a conocer antes de que lleguen: el Día Cero y la nueva tasa de cambios", aseguró el también director del Instituto Internacional de Periodismo "José Martí".



"Son muchos los cubanos que requieren más información sobre su impacto", advierte la nota de Muñoz Lozano, que viene a sumarse a varios artículos sobre el tema publicados en medios oficiales y a la filtración (¿interesada?, ¿globo sonda para explorar reacciones?) de un audio que ha circulado esta semana en la Isla a través de aplicaciones de mensajería electrónica como Whatsapp y Telegram. En él una supuesta funcionaria no identificada especula sobre que la unificación monetaria podría comenzar el próximo 1 de octubre, y que el Gobierno dará seis meses a los cubanos para deshacerse de todos sus pesos convertibles (CUC).

"La fecha de entrada en vigor todavía no está precisada, pero por el esquema de tareas y la forma en que explicaron cuándo lo iban a probar, que las normas, las leyes, todo está escrito ya, que va a salir en la Gaceta Oficial dentro de poco, nosotros pensamos que a más tardar para el 1 de octubre se ponga en vigor, porque todo se refería al día primero del mes X, y está el cierre del trimestre en septiembre", dice la presunta economista.

Distintas versiones aseguran que desde hace meses el Gobierno prepara a través de seminarios y reuniones discretas a los funcionarios de las distintas dependencias oficiales en cada provincia para el salto cambiario.

El audio presuntamente filtrado también hace referencia a posibles subidas del salario estatal y una paralela eliminación de subsidios. "Según el estudio que se hizo, la canasta básica (los productos de la libreta) va a tener un valor estimado de 1.528 pesos (…) porque se van a eliminar los subsidios. El salario escala mínimo de un trabajador sería de esa misma cifra. El máximo lo determinará la empresa. La parte mala es que también van a aumentar los precios de los productos", dice la mujer.

También han circulado en redes sociales cubanas imágenes de un documento que supuestamente establece los precios de los productos normados de la canasta básica así como la escala salarial. CiberCuba no ha podido comprobar la autenticidad de tales documentos.

Por su parte, los medios oficiales anunciaron que a partir de hoy Correos de Cuba comercializará en todas sus unidades de servicios, estanquillos de prensa y puntos de venta, al precio de 2.00 pesos CUP, un tabloide especial con el título: Cuba y su desafío económico y social, que contendría "una síntesis de la estrategia para el impulso de la economía cubana y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19".