Filmografía de Nicolás Guillén Landrián será restaurada por el ICAIC

La filmografía de unos de los directores más originales y desconocidos que tiene la historia del cine cubano post revolucionario será restaurada por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas (ICAIC).

El proceso de restauración estará dirigido por el cineasta Ernesto Daranas, director de Conducta, entre otras películas. Según informa el portal digital Cubacine, el proyecto contará con “el apoyo inestimable de la viuda del cineasta, Gretel Alonso, y de Livio Delgado, fotógrafo de varios de sus más importantes documentales”.

Según el periódico Granma, “el propósito final es que se conozca mejor y se promueva a todos los niveles la obra de este importante documentalista, autor de clásicos como Ociel del Toa o Coffea Arábiga”.

En un intento por abarcar la obra y la personalidad del documentalista, “Daranas y sus colaboradores se proponen también buscar materiales de archivo que ayuden a comprender el proceso creativo seguido por el realizador, así como su trayectoria dentro y fuera del ICAIC”.

La figura de Nicolás Guillén Landrián es una de las más controvertidas en la historia del cine “revolucionario”, entendido como tal el que se produjo en Cuba después del 59. Olvidado y desconocido para el público y la mayoría de los cinéfilos nacidos después de ese año, Guillén Landrián podría considerarse uno de los “raros” o “malditos” con más talento dentro de la cinematografía cubana.

No fue hasta poco antes de su muerte, acaecida en el exilio en el año 2003, que su obra pudo ser exhibida discretamente en Cuba. En los años 2002 y 2003, la Muestra de Jóvenes Realizadores que auspicia el ICAIC, estrenó la mayor parte de sus títulos dentro de la sección Premios a la sombra.

En aquella ocasión, el dossier de presentación de la muestra explicaba veladamente el carácter de la obra de este documentalista. “A la sombra (frase idiomática): bajo el amparo de / en la cárcel / oculto tras / en la penumbra / sin suerte, sin fortuna / permanecer oculto a pesar de / puesto a un lado / reservado.”

Y es que Nicolás Guillén Landrián pasó buena parte de su vida “a la sombra”, después de caer en desgracia ante las autoridades de la cultura y la política, es decir, desde Alfredo Guevara hasta Fidel Castro, pasando por todos los acólitos intermedios.

Como ha sucedido con la mayoría de los artistas cubanos que no entraron en los parámetros que exigía el régimen a sus intelectuales y creadores, Guillén Landrián terminó condenado al ostracismo, imposibilitado de filmar y finalmente exiliado a los Estados Unidos

“Fui humillado y proscrito durante toda mi permanencia en el ICAIC y censuraron mi cine debido a mi comportamiento social”. Así describía Guillén Landrián su experiencia de realizador en Cuba en una carta al realizador Manuel Zayas, quien hiciera uno de los documentales homenaje más completos e impactantes sobre su figura (Café con leche, 2003).

Para quienes le conocieron, no es secreto que ese “comportamiento social” reprobado por la institucionalidad oficial, incluía una libertad y desparpajo crítico que no gustaba a censores y mediocres burócratas de la cultura, amén de los altos dirigentes.

Su espíritu festivo tampoco ayudaba a presentar una imagen de él como intelectual comprometido con la revolución, a pesar de que muchos de sus altos jerarcas eran grandes vividores, o bebedores, o fumadores. Pero, al parecer, Guillén Landrián fumaba fuera de la revolución.

“¿Te imaginas tú lo que fue para mí verme de pronto en los calabozos de Villa Marista? Viendo, según ellos, cuáles eran mis conflictos ideológicos, luego de haber obtenido la Espiga de Oro con Ociel del Toa”, confiesa Nicolás en una de sus cartas a Manuel Zayas.

“Y no quedó allí. Me mandaron para una granja dos años; granja que era para personal dirigente que mantenía una conducta impropia. Ahí comenzó la esquizofrenia de nuevo, pero más aguda, que me llevó a ser tratado psiquiátricamente por los médicos que había en la prisión”. Esa “conducta impropia” era la etiqueta con la que te marcaban por afición a la bebida o las drogas, o por homosexual. Así empezó una espiral de descenso que incluyó desde juicios militares, calabozo, internamientos psiquiátricos o prisión domiciliaria.

Acusado por los censores oficiales de haber realizado un cine demasiado afrancesado, Nicolás Guillén Landrián vio cómo se le fueron cerrando todas las puertas en Cuba. “Así malcomencé y malterminé en la industria de cine cubano. Por haber sido sometido a esto, pienso del ostracismo lo peor”, termina en su última carta a Manuel Zayas.

Sin embargo, los nuevos funcionarios de la cultura en Cuba lo han incluido en esa lista de personalidades y artistas que “merecen ser rescatados” e incluidos en los anales de la cultura cubana, de los que fueron expulsados y anatemizados durante toda su vida. Porque es sabido que para semejante rehabilitación hace falta estar ya muerto.

La información de Granma, por supuesto no menciona nada de esta biografía “maldita” del documentalista. Da la impresión de que el desconocimiento de su obra y su figura se deba a la falta de recursos y el mal estado de los archivos del ICAIC.

Pareciera que el “impactante rescate cultural” que se aprestan a producir, como lo define Ernesto Daranas, no es una restitución de las verdades históricas, de la crueldad que sufrió, o de la raíz perversa de la ortodoxia cultural del régimen cubano que le condenó al ostracismo, sino de metros de celuloide en mal estado.

En todo caso, una vez restaurado, es recomendable volver a ver documentales como Coffea Arábiga. A pesar de su queja de no poder captar –por su esquizofrenia- los vertiginosos acontecimientos de los primeros años de la Revolución, Nicolás Guillén Landrián nos dejó una obra que muestra de manera magistral la esquizofrenia del proyecto político del capataz en jefe.