Empresa estatal de medios para la agricultura cubana inicia ventas en divisas

El ministerio de la Agricultura (Minag) de Cuba afirmó que la empresa GELMA, dedicada a la comercialización mayorista de insumos, equipamientos y servicios técnicos especializados al sector agropecuario, ya comenzó la venta de los mismos en Moneda Libremente Convertible (MLC), lo cual ha generado ciertos sinsabores entre los productores del país.

"Ante la situación económica actual y la necesidad de recaudar moneda dura, #Gelma crea nuevos Centros Comerciales ¿qué los hace diferentes? las ventas en MLC mediante los Terminales Puntos de Venta. #SomosLogísticos, más cerca del productor", anunció la entidad estatal en Twitter.

Sin embargo, no son pocos los cubanos que cuestionan la venta en "moneda dura" de insumos para una producción que después se vende en Moneda Nacional (CUP).

El economista cubano Pedro Monreal señaló que la producción agrícola no cañera es, casi toda, para mercado interno en CUP, por lo que el productor recibe su pago en esa moneda.

Ese productor -explica el experto- no puede acceder a MLC de forma legal porque los dólares no se comercializan en el país. Entonces ¿Cómo hace para comprar en GELMA?, se cuestiona Monreal.

"El mayor volumen de la agricultura cubana son viandas y hortalizas, con 2,63 y 2,38 millones de toneladas. Con pocas excepciones, se consumen internamente. Casi el 80 por ciento es producción privada. Eso necesita insumos, incluidos los que vende GELMA en MLC", subrayó en la plataforma de microblogging.

Dijo que el 100 por ciento de las 378 mil toneladas de arroz, de las 307 mil toneladas de maíz y de las 170 mil toneladas de frijoles producidas en 2019 se consumen internamente. El privado aportó 45,6 por ciento del arroz, 85,8 por ciento del maíz y 85 por ciento del frijol.

Pero "la noción de esquemas “cerrados” a nivel de unidades productivas no puede funcionar en la mayor parte del agro cubano. Son pequeños productores que venden en moneda nacional y que necesitan recursos en MLC. ¿Propuestas para resolver esto?", señaló el economista.

En la cuenta del Minag otros internautas han señalado que la dolarización, lejos de integrar sistemas y actores profundiza la segmentación, entre quienes pueden acceder al dólar y los que no.

Carlos Pérez Soto cuestionó "hasta dónde llegará la dolarización de la economía cubana, si el objetivo consensuado y aprobado es la unificación monetaria. Lejos de integrar sistemas y actores productivos se profundiza la segmentación. Un discurso económico y político contradictorio y confuso".

En el muro de Monreal, por su parte, otros foristas han dicho que "estos servicios no están destinados para el productor pequeño, sino para todos los hijos, sobrinos, nietos, de la cúpula militar que tienen tierras", (usuaria Salomé), mientras "cubichek" consideró que "la clase dirigente en Cuba, son unos parasitos gordos, ignorantes y totalmente ineptos para el cargo".

"A guy called Pete" expresó "A mí lo único que se me ocurre, fuera de la indignación que no la retomo para no sonar repetitivo, es que los campesinos podrán vender en MLC al menos parte de su producción a los hoteles, Ceballos, Conchita, Mariel y alguien más por ahí".

Días después de que el Gobierno cubano anunciara que los productores de la isla podrían exportar sus productos a través de empresas estatales, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, afirmó que estas exportaciones se cobrarían en dólares a los países interesados, pero luego se depositaría la mayor parte de la ganancia al campesino en CUP o CUC, no en dólares.

Toda la estrategia como parte de la carrera desesperada del Gobierno por captar divisas, pero a costa del trabajo de los productores nacionales que no obtendrán el dólar y deberán comprar sus insumos en esta moneda a través de la empresa estatal GELMA, dado que no existe un mercado mayorista alternativo donde adquirirlos.