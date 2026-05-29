Ministerio de la Agricultura preocupado por «directivos del futuro», mientras el presente de Cuba se derrumba

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Mientras uno de cada tres cubanos pasa hambre y el sector agropecuario acumula caídas históricas, el Ministerio de la Agricultura encontró tiempo esta semana para algo verdaderamente urgente: formar a los directivos del futuro. La Universidad Agraria Fructuoso Rodríguez Pérez acogió un intercambio del MINAG con jóvenes del sector «centrado en cómo formar directivos eficientes y comprometidos con el futuro del país», según informó la Agencia Cubana de Noticias.

El evento giró en torno al diplomado «Directivos del Futuro», un programa que se desarrolla en la casa de altos estudios desde 2023 y que, según sus promotores, busca «garantizar la continuidad del organismo y fortalecer el vínculo con universidades y centros científicos». El requisito principal para acceder no es, como podría suponerse, saber producir alimentos: el programa prioriza a jóvenes con «alta responsabilidad revolucionaria», vinculados a la producción, la ciencia y la innovación.

Las autoridades del sector subrayaron que estas oportunidades son «vitales para que los futuros directivos estén mejor preparados para conducir empresas y proyectos, a fin de consolidar el desarrollo agropecuario de la provincia y del país». Una declaración que suena razonable hasta que se contrasta con los números reales del campo cubano.

El sector agropecuario registró una caída del 53% en producciones primarias en 2024, el peor desempeño sectorial de una economía que ese año se contrajo un 1,1% del PIB. La producción de arroz se desplomó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas 111,000 en 2025, y en 2024 Cuba cosechó alrededor de 80,000 toneladas, el 11% de la demanda nacional. El país importa hasta el 80% de los alimentos que consume, a un costo de unos 2,000 millones de dólares anuales.

Los datos oficiales de enero de 2025 confirmaron caídas de 44% en viandas, 43% en huevos y 37,6% en leche de vaca. En Villa Clara, la cosecha de papa 2024-2025 fue calificada de «rotundo fracaso»: apenas 2,240 toneladas en más de 200 hectáreas, con rendimientos a la mitad de lo considerado normal. Ante la falta de combustible para la maquinaria, la agricultura cubana ha tenido que volver a bueyes, molinos de viento y bombas solares.

No es que el régimen no lo haya intentado, al menos en el papel. En mayo de 2021 lanzó un paquete de 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria. Dos años después, el propio gobierno admitió que «no se lograron los resultados esperados». En abril de 2026 anunció además el fin del monopolio formal del sistema de Acopio mediante el Decreto 143, aunque mantuvo controles estatales sobre precios y destinos, lo que según empresas privadas equivale a sabotear la producción.

El resultado de décadas de gestión revolucionaria del agro lo mide con precisión una encuesta del Food Monitor Program y Cuido60, presentada este mes: el 33,9% de los hogares cubanos reportó haber pasado hambre recientemente. El 94,9% perdió acceso a comprar alimentos durante el año, el 97,6% señaló problemas de abastecimiento de productos esenciales y solo el 1,2% considera completa la variedad de los mercados estatales. «Prácticamente vivimos del aire», resumió un residente cubano consultado por Infobae.

En ese escenario, el diplomado ofrece másteres en recursos filogenéticos, sanidad vegetal, salud animal, riego y drenaje, y dirección empresarial.

El contraste entre la pompa académica y la realidad del campo cubano es tan pronunciado que resulta difícil no preguntarse para qué futuro exactamente se preparan esos directivos, cuando el presente acumula mercados vacíos, hambre creciente y una agricultura que retrocede décadas en tecnología y rendimiento. Al ritmo de depauperación que va el país, ¿cuántos cubanos y en qué condiciones llegarán a ese futuro?