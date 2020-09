Chocolate no se amedrenta con las críticas: "Sí soy el Benny de estos tiempos y al que le duela que sufra"

A Chocolate MC no lo amedrentan las críticas. Así lo demostró el repartero con una de sus últimas publicaciones en Instagram, en la que se reafirma como "el Benny Moré actual", a pesar de la gran controversia que generó su autoproclamación.

"¡Soy el Benny de estos tiempos y bien! ¿Qué cosa es? Al que le duela, que sufra", escribió junto a una imagen en la que también aparece de traje, como en el post anterior, pero esta vez de color blanco y con sombrero a juego.

El repartero está consciente de que el tema escuece y no le interesa saber lo que la gente opine, lo cual ha dejado demostrado inhabilitando una vez más la opción de comentar su publicación.

En un post posterior, el Rey de los Reparteros reconoció que se sintió un poco triste al ver el desprecio de algunas personas hacia su música y su persona, pero inmediatamente decidió revertir la situación.

"Los haters: no eres ni la chancleta, negro mono", escribió Chocolate refiriéndose a los comentarios negativos que ha recibido, pero enseguida decidió tomar la ofensa y transformarla: "Soy King Kong".

"Ya que según ustedes haters no puedo querer ser como el Benny y soy un negro mono, a partir de hoy díganme King Kong. Buenas noches", escribió el artista.

Entre tantas críticas tras compararse con Benny Moré, una de las más sonadas fue la del percusionista Yoandy San Martín Trujillo, quien aseguró que Chocolate no tiene "ni talento ni clase" para ser como el Bárbaro del Ritmo.

"[Benny Moré] fue un hombre con muchos valores, sencillo, respetuoso y correcto, y tú, por lo poquito que he visto de ti, estás muy lejos de eso. No todos los cubanos se ven representados en ti y mucho menos eres un orgullo nacional", escribió el músico en Facebook.

El cantautor Descemer Bueno, aunque señaló que Chocolate no es santo de su devoción, salió en su defensa y resaltó que estos son tiempos muy distintos y que "no se le puede exigir mucho a la generación de los maestros emergentes".

El Choco ha hecho bailar a la gente y ha entretenido a la población. Y a menudo después de mis conciertos he visto a mucha gente fina ripiarse con él [...] Muchos chicos hoy prefieren hacer música y no estar robando y delinquiendo porque tienen al Choco como referente", subrayó Descemer, que aseguró que "pisotear y denigrar no nos hace mejores aunque tengamos a veces la razón".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.