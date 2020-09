Cubanos anticastristas protestan en reunión a favor del gobierno de la isla en Suiza

Un grupo de cubanos anticastristas participó en una convención en Suiza en la que se apoyaba al régimen de la isla. En su intervención exigieron que se cuente la verdad de lo que pasa en Cuba, donde el pueblo vive oprimido por una dictadura.

“Qué lindo es hablar de tantos médicos, pero no dicen por qué los mandan a todos para Cuba. Nadie habla de eso. Por qué no hablan de los médicos que mandan para Cuba que ninguno tiene la mínima noción de medicina porque todos son infiltrados, todos” dijo uno de los cubanos que participó en el evento.

Al intentar desmentir el discurso de los organizadores del evento, a los cubanos se les negó la posibilidad de participar en el debate.

La discusión, por diferencias en las posturas políticas con respecto a Cuba, subió de tono y uno de los cubanos fue expulsado de la sala.

Los participantes de la conferencia los acusaban de interrumpir y les indicaron que debían irse a Miami, mientras los cubanos expulsados respondieron que viven en Suiza, un país con libertad de expresión y tienen derecho a manifestarse, en contra de lo que allí se decía a favor del gobierno cubano.

“¡Yo vivo en Suiza y me tuve que ir de Cuba por los maricones de la dictadura esa!”, indicó el cubano expulsado de la conferencia.

“Gracias al Comunismo y a la Dictadura nos dicen a nosotros incluso aquí (en Suiza) que no se puede exigir”, dijo otro de los cubanos que participó en la cita.

Uno de los participantes fue Luis Orlando Ramírez Vázquez. Este habanero considera que la discusión en la que se vieron envueltos era un ejemplo de cómo el comunismo no entiende de razones que no sean las suyas.

“Entran con violencia, con la agresión. Estos comunistas no sirven, el comunismo es una plaga que está acabando con el planeta”, señaló Ramírez Vázquez, quien recalcó que Cuba no es de los Castro, y que el gobierno es una banda de rateros que se apropió de la isla y desde entonces solo han mentido.

“Cuba es una gran potencia, para los extranjeros, porque el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre, no tiene medicinas, va al hospital y no tiene atención. El pueblo de Cuba no tiene nada, se pasan días sin agua, sin luz”, dijo Ramírez Vázquez.

Sobre las personas reunidas Luis Orlando indicó que son comunistas suizos que se pasan la vida criticando al capitalismo, pero tienen negocios con Estados Unidos, tienen bancos y están mendigando que los ayuden con dinero para contratar médicos cubanos y explotarlos.

Luis Orlando considera falsa la estrategia humanitaria del gobierno cubano enviando médicos a los países del mundo.

“Los alejan de sus familias, les quitan los pasaportes, los amenazan con no entrar al país si desertan. El gobierno cubano les quita el 70 y 90 porciento del salario que pagan otros gobiernos para esos trabajadores de la medicina. Los está explotando y creando una nueva forma de esclavitud”, señaló Luis Orlando.

Este habanero pidió en su vídeo libertad para los presos políticos en Cuba, y el fin de la dictadura de los Castro y de Díaz-Canel.

Otro de los temas a los que se refiere es a la importancia de respetar la diversidad de criterios. Esto fue lo que ocasionó el altercado por el que fueron echados los cubanos de la sala, ya que se les prohibió hacer preguntas e intervenir en los temas del debate.

Los organizadores del evento indicaron que en Suiza hay libertad, pero este no era el espacio para ellos, si querían dar su criterio debían alquilarse un salón y dar su propio mitin.