Exiliado cubano interviene en Convención Republicana y compara a Biden con Fidel Castro

El exiliado cubano Máximo Álvarez fue este lunes uno de los oradores en la jornada inaugural de Convención Nacional Republicana (RNC, por sus siglas en inglés), donde pronunció un emotivo discurso defendiendo el "sueño americano" y advirtiendo de los peligros del "socialismo" que a su juicio representa la opción del Partido Demócrata y el candidato a la Presidencia, Joseph Biden.

Álvarez subió al escenario de la RNC en una noche compartida con los oradores Kimberly Guilfoyle, Donald Trump Jr., la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el senador Tim Scott también de Carolina del Sur.

"Sé todo sobre el pasado. Nunca olvidaré el mío", comenzó Álvarez. "Mi familia huyó del totalitarismo y el comunismo más de una vez, primero mi papá de España y luego de Cuba. Pero mi familia ha dejado de huir".

"Por la gracia de Dios, viví el sueño americano, la mayor bendición que he tenido", agregó. "Les hablo hoy porque mi familia ha dejado de abandonar lo que legítimamente nos ganamos", añadió.

"Mis padres solo querían que una persona decidiera mi destino: yo, no algún miembro del partido, no algún funcionario del gobierno, no algún burócrata. En Estados Unidos, yo decidiría mi propio futuro. Estoy muy agradecido con Estados Unidos, el lugar donde pude construir mi sueño americano con trabajo duro y determinación", prosiguió.

Para el exiliado cubano, "Trump sabe que la historia estadounidense fue escrita por personas como usted y yo, que aman a nuestro país y corren riesgos para construir un futuro para nuestras familias y vecinos".

Álvarez continuó elogiando al presidente Donald Trump como "un hombre de negocios exitoso, no un político de carrera promedio. Nuestro presidente es solo otro hombre de familia, un amigo, lo más importante es nuestro comandante en jefe electo que pone a Estados Unidos primero".

Luego, Álvarez hizo comparaciones entre el candidato presidencial demócrata Joe Biden y el régimen comunista del que huyó su familia.

"Tengan en cuenta que el otro candidato a presidente está más preocupado por el poder", dijo. "Estoy hablando con ustedes hoy porque he visto a gente así antes. He visto movimientos como este antes, he visto ideas como estas antes, y estoy aquí para decirles que no podemos dejar que se hagan cargo de nuestro país".

Recordando su experiencia con Fidel Castro, Álvarez prosiguió: "He escuchado las promesas de Fidel Castro, y nunca podré olvidar a todos los que crecieron a mi alrededor, que se parecían a mí, que sufrieron y pasaron hambre y murieron porque creyeron en esas promesas vacías. Se tragaron la píldora de veneno comunista".

"Si tienen oportunidad, vayan a la Torre de la Libertad en Miami, deténganse y escuchen. Aún puedes escuchar los sonidos de esas promesas incumplidas. Es el sonido de las olas en el océano, llevándose a familias aferradas a trozos de madera, familias con niños que no saben nadar pero están dispuestas a arriesgarlo todo para llegar a esta tierra bendita. Es el sonido de las lágrimas que golpean el papel de una solicitud para convertirse en ciudadano estadounidense".

En cuanto a las promesas de los Demócratas, Álvarez aseguró: "Educación gratuita, atención médica gratuita, disolución de la policía, confiar en un estado socialista más que en tu familia y tu comunidad. No suenan radicales a mis oídos. Suenan familiares".

"Cuando veo las noticias de Seattle, Chicago, Portland y otras ciudades, cuando veo que se reescribe la historia, cuando escucho las promesas, escucho ecos de una vida anterior que nunca quise volver a escuchar. Veo sombras que pensé había dejado atrás", agregó el cubano.

Alvarez, presidente de la red de estaciones de servicio Sunshine Gasoline Distributors, participó en julio en una reunión que el presidente Trump celebró en un templo de Miami con dirigentes del exilio cubano y venezolano.

Allí habló apasionadamente en su turno de palabra en contra del comunismo y a favor de Trump y contó que, como a sus padres, la revolución les expropió el pequeño negocio que tenían en Cuba y cómo llegó él a Estados Unidos en 1961, cuando tenía 13 años.

El empresario es uno de los casi 14.000 niños cubanos traídos a EE.UU. por organizaciones católicas para que no fueran adoctrinados ideológicamente en Cuba tras el triunfo en 1959 de la revolución comandada por Fidel Castro, en la llamada "Operación Peter Pan".

"Alvarez es alguien emblemático para el tema 'Tierra de Promesas' que domina esta noche la Convención y estamos honrados de hacer que se dirija a la nación", dijo Giancarlo Sopo, director para medios hispanos de la campaña de Trump para la reelección.

La Convención Nacional Republicana se desarrollará de manera virtual hasta el jueves 27. Ayer Trump fue nombrado oficialmente candidato a la reelección, junto al vicepresidente Mike Pence.