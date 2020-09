Activista cubana sobre escasez de medicamentos: “La falta de respeto es demasiada”

La activista cubana Claudia Genlui Hidalgo, quien ha sufrido en varias ocasiones la represión del gobierno cubano, lamentó este martes la situación que debía afrontar en la isla para lograr conseguir medicamentos.

“Realmente estoy muy disgustada porque ya la falta de respeto por parte del gobierno a nosotros, el pueblo, es demasiado”, dijo en una trasmisión desde Facebook.

“Ahora mismo, acabo de ir a la farmacia, después de llamar muchísimo y estar detrás de un medicamento que está en falta hace rato. No es la primera vez que yo pido el apoyo en las redes sociales para conseguir medicamentos. Le doy gracias a todos los que, en un momento determinado, me ayudaron a obtener el captopril para mi abuela, que tanto lo necesita porque es hipertensa y, si no lo toma, la presión se le descompensa”, señaló.

“Gracias a todos los que me apoyaron en aquel entonces, creo que fue a principios de la cuarentena. Dos veces pedí ayuda y en ambas ocasiones se me brindó”, dijo. “Pero ahora estoy tomando un medicamento desde hace un tiempo, un medicamento que es por tarjetón y cuando voy a comprarlo, nunca hay en la farmacia que me corresponde por la zona donde vivo”, explicó.

Genlui lamentó que ahora las farmacias hicieran “desvíos” hacia otras, pues la de su área está cerrada por un presunto brote de coronavirus. Esto obliga a las personas a desplazarse a otros establecimientos en la ciudad más lejanos, donde buscar los medicamentos.

Habló de la burocracia del proceso, ya que la persona debe presentar un papel indicando el “desvío” del fármaco. Para la joven, esto solo entorpece la obtención de algo imprescindible y daña a las personas. “¿Qué es más importante, la salud del paciente o el dichoso papel?”, preguntó.

Asimismo, explicó que, con la situación de la pandemia, los policlínicos y centros de salud priorizan todo lo relativo al COVID-19, mientras que no prestan la debida atención a quienes acuden a ellos con otras dificultades.

La activista dijo que entendía lo inusual del contexto y la prioridad que debía dársele al asunto tras tantos contagios y muertes en el mundo, pero manifestó que se estaban descuidando, en consecuencia, los demás problemas de salud que podrían tener las personas.

“Ya no solo pasas trabajo en las colas para conseguir alimentos, que ya había antes de que empezara el coronavirus, ahora también están las colas en las farmacias”, dijo. “¿Dónde están los funcionarios públicos que deben velar por nosotros? ¿Hasta cuándo esto? La falta de respeto es demasiada”, expresó.

“La preocupación no solo se extiende a mi abuela, sino a aquellas personas que tienen enfermedades mucho más complicadas. Ya ni siquiera podemos obtener medicamentos de los familiares y amigos que los envían desde el extranjero”, comentó.

“Necesito que el gobierno cubano me dé una respuesta. No hay comida, no hay aseo, no hay nada”, exigió. “Hay que ser conscientes de las medidas que tomamos. Lo único que hacen es sacar leyes y decretos que nos perjudican. Por favor, estoy hablando de algo tan básico como un medicamento”, agregó.

Genlui es novia del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, integrante del Movimiento San Isidro. Ambos han tenido que enfrentar la represión del gobierno en más de una oportunidad, debido a su activismo.