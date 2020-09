Opositora cubana Diasniurka Salcedo fue golpeada por la policía y obligada a hacer cuclillas desnuda

La opositora Diasniurka Salcedo Verdecia fue apresada por la policía cubana, golpeada y obligada a hacer cuclillas desnuda. Ya se encuentra en libertad y ha denunciado los pormenores de su detención.

Tras el violento acto de detención del que fue víctima, en la Unidad Policial de Alquízar Diasniurka estuvo custodiada por mujeres agentes de la policía, fue obligada a quitarse toda la ropa y hacer cuclilla.

“Yo por mis principios no quería hacer eso y fui golpeada. Todos pueden ver como tengo la cara. Fui golpeada y a la vez tuve que hacerlo. No sé qué buscaban”, narra Diasniurka emocionalmente afectada.

Durante el interrogatorio al que la sometieron hubo mucha tensión y mientras más ella se negaba a contestar más se alteraban los agentes de la Seguridad del Estado.

Un oficial interrumpió para informar que había muchas personas llamando a la unidad policial y que “las redes estaban caliente”, con lo que el agente al mando del interrogatorio salió del local y volvió una hora después para informarle a Diasniurka que se iba en libertad, pero todas sus pertenencias quedaban decomisadas.

“Sin teléfono, sin el dinero, sin el medicamento y sin mi aparato de medir la presión. Todo me lo decomisaron”, narra la opositora quien además fue amenazada con que “lo pensar bien antes de seguir haciendo contrarrevolución”.

A la opositora le decomisaron su teléfono móvil y 200 CUC que llevaba consigo para comprar alimentos para el comedor que atiende.

Diasniurka cuenta que fue detenida el jueves cuando iba a entregar un medicamento y a recibir otro. Se dirigió a esta gestión sola y la policía aprovechó para hacer un operativo y apresarla.

“Me di cuenta una vez más de que me están velando, porque esta vez yo salí sola”, comentó en una directa desde su perfil de Facebook.

En el preciso momento en que iba a recibir el medicamento, la guardia operativa del Municipio Alquízar, en Artemisa, la interceptó. El arresto se pudo ver por muchas personas porque Diasniurka se encontraba en una transmisión en vivo.

La opositora indicó que vivió una situación difícil, pero dejó también un mensaje a la Seguridad del Estado:

“Les digo por aquí como les dije en la oficina, no voy a dejar de hacer lo que hago, no voy a dejar de denunciar”, indicó con énfasis.

Diasniurka agradeció a todas las personas que la apoyaron en el tiempo que estuvo detenida, y asegura que mientras más represión exista, más ella trabajará por la libertad de Cuba y por apoyar a los más necesitados.

Recientemente Diasniurka ha sacado a la luz una cara de la Revolución que no le gusta que se refleje en las redes sociales, ha mostrado las condiciones de pobreza extrema en que viven muchos cubanos en Alquízar a los que se ha acertado para coordinar acciones de ayuda.

A inicios de este mes la youtuber cubana Ruhama Fernández, denunció en sus redes sociales que tras ser citada por agentes de la Seguridad del Estado fue obligada a desnudarse para comprobar que no llevaba ningún micrófono en su cuerpo.

“Ya estoy en casa, me siguieron desde la casa hasta la policía. Me desnudaron para revisar si no tenía micrófonos y acusaron de que tenía un equipo robado, y que si yo vendía o tenía en gran cantidad toallas sanitarias. Todo esto porque no tienen pruebas reales de un delito”, relató la joven en Twitter.

La youtuber transmitió en directo en Facebook su recorrido hacia la estación policial, en el que fue seguida todo el tiempo por un agente de la Seguridad del Estado.