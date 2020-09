Cubana a favor de la revolución se siente decepcionada con sus dirigentes por las tiendas en dólares

La joven cubana Anaian Menes criticó las tiendas en dólares americanos (MLC) que se crearon en el país con el fin de que el Estado acapare las divisas extranjeras que entran a la isla y criticó a los dirigentes de la isla que impulsaron la iniciativa.

Menes, que según su información pública es maestra en una escuela primaria, no entiende cómo el gobierno permite que ciudadanos como ella se ven impedidos de comprar lo que necesitan en estas tiendas y deban pagarlos a sobreprecio en la calle.

Captura del post en Facebook

"No es que vaya en contra de la revolución sino que cosas como estas no me causan alegría, ni sentimientos de orgullo por mi país, más bien enojo y furia", aclaró la joven a través de su perfil de Facebook.

Recordó cuando era un delito la tenencia de dólares en Cuba y los ciudadanos que incurrieran en ese delito podían cumplir condena en la cárcel, sin embargo "el que no la tenga [hoy] tiene que pasar 10 mil dificultades para conseguir algo que comer, muchas veces sin éxitos", agregó. "Entonces yo me pregunto ¿algún día Cuba avanzará?"

Detergente en la tienda MLC / Facebook Anaian Menes

La maestra cubana enfatizó en su mensaje que las tiendas en CUC "están vacías y donde sacan algo hay que ser valientes para poder comprar" y calificó a los habitantes de la isla de "guerreros en la calles" que se someten a esos sacrificios para llevar algo de comer a sus casas.

"Esta es la Cuba del 2020 y la que seguirá adelante. Qué risa, roña y vergüenza me da esto", señaló. "Muchas cosas tengo que agradecerle a esta Patria, pero hay veces que me decepcionan sus dirigentes. ¿Acaso ellos hacen la misma cola que yo para conseguir los insumos necesarios?".

Pasta de dientes en la tienda MLC / Facebook Anaian Menes

No es la primera persona que se muestra en contra de las tiendas en MLC, un eufemismo utilizado desde el oficialismo para evitar el uso de la palabra dólares, y que según el criterio de activistas y opositores al régimen vienen a incrementar la brecha social existente en Cuba, donde una minoría sólo podrá adquirir lo que demanda la mayoría.

Aunque el discurso desde el Gobierno intenta convencer a la ciudadanía de la importancia que tienen estas tiendas, haciendo entender que el dinero recaudado a través de las operaciones bancarias mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos, la realidad es que los cubanos no terminan de convencerse de eso.

En medio de la crisis sanitaria que provocó el nuevo coronavirus y la carencia de productos de primera necesidad en las tiendas estatales, la población se sometió a durante meses a colas interminables con el fin de comprar alimentos.

Sin embargo, con la aparición de las tiendas en MLC parece que la austeridad oficial queda limitada sólo a los establecimientos comerciales que hoy no son la prioridad del gobierno comunista de La Habana, ya que se abastecen con todo lo que hasta este momento no existía en la isla y no existen límites ni racionamiento para comprar.