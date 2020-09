El B a los cubanos en su nuevo tema: "Quien tenga miedo a la libertad, morirá siendo un esclavo"

El rapero cubano Bian Oscar Rodríguez Gala -más conocido como El B- estrenó No puedes esconderte, un fuerte tema en el que no solo arremete contra el gobierno cubano, sino que además critica a los residentes en la isla que esconden su miedo con ataques a los que sí se atreven a levantarse contra el régimen.

El B insta a los cubanos a tomar una posición firme por la lucha de sus derechos, y les recuerda "yo no soy tu enemigo, tu enemigo es Raúl Castro”.

"La libertad convirtieron en herejía / la verdad corrompieron la hicieron rasero / que su clero blandía / inquisidor, histeria, violencia hacia quien no creía / la miseria sería la sentencia por su idolatría / silenciaron sus voces y el miedo fue el sustento en la fe de los que se proclamaron dioses", así diagnostica el rapero la realidad cubana.

"Donde la voluntad de un hombre es ley no habrá justicia", añade; y afirma que "despotismo gubernamental más cobardía popular" es igual a "tiranía" sobre un pueblo que "muere ahogado en su resignación".

El rapero dice que en Cuba "educación y salud gratuita" crearon "esclavos sutiles y sanos", "de pensamiento llano".

"Tienes voz para todo menos para reclamar tus derechos", recuerda a los cubanos residentes en la isla; de quienes dice que la mayoría "padecen el síndrome del Mesías, ansían que un salvador venga a calmar su dolor".

"Esperan que unos pocos hagan el sacrificio que no merecen los que callan, los que siguen la corriente. Mienten por conveniencia, sin conciencia, indolentes y sienten que no es su asunto en realidad", arremete el rapero.

"Quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que escuche, quien tenga boca que grite, quien tenga valor que luche, quien cuestiona al que lo hace, hace tiempo perdió el rastro", añadió.

El B critica, finalmente, a "los que no tiene voz para protestar" y en cambio sí la tienen para entrar a Facebook y allí despotricar.

"Me fui sí. Me tuve que ir, me di cuenta que no valía la pena ir a prisión o morir como tanta gente por los oprimidos obedientes", se defiende el B contra quienes critican que se haya ido del país.

"El cobarde no merece el sacrificio del valiente. Ya han tenido suficientes cristos en los clavos, para hacer que despierte ese pueblo bravo. La causa está en sus manos, las mías me lavo. Quien tenga miedo a la libertad, morirá siendo un esclavo", concluyó.

El B, quien fundó junto a Aldo Roberto Rodríguez Baquero (Al2 El Aldeano), el desaparecido dúo de rap underground cubano "Los Aldeanos" a comienzos de los años 2000, es conocido por fustigar con sus letras al régimen de La Habana.

Entre los álbumes más conocidos del dúo de rap estuvo Viva Cuba Libre, donde muchas de las canciones fueron una confrontación directa con el gobierno, al tiempo que lanzaban un mensaje de esperanza para el pueblo cubano.

Desde el 2014 el B y Al2 separaron sus carreras artísticas, aunque ambos mantienen sus críticas descarnadas al gobierno de la isla.

El B fue nominado al Grammy Latino en 2016 con su álbum Luz.

