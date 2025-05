"La verdad de Cuba es una sola": El B le canta las verdades a Luisito Comunica

El primer video del youtuber mexicano Luisito Comunica sobre su visita a Cuba sigue dando de qué hablar, mientras muchos cubanos le agradecen por mostrar la realidad de su país al mundo, otros como el rapero El B se han mostrado abiertamente indignados pues para ellos el reportaje solo sirve a la propaganda castrista.

En su Instagram el cantante compartió unos versos en los que arremete contra la dictadura en Cuba y el creador de contenido: “Luisito son 66 años en lo mismo en cada esquina una ruina y construyendo el socialismo con el cuento del idealismo y la resistencia, romantizando la miseria y la decadencia. No hay tal bloqueo que dices, hay relaciones comerciales con 138 países, que no te utilicen los que roban a dos manos y bloquean el progreso y la libertad del cubano. Te llevaron a la única bodega pintada”.

Posteriormente, en sus historias en esa red social argumentó su sentir detrás de esos versos: “Ciertamente este muchacho Luisito Comunica no es una persona que tenga un compromiso ni una obligación con nosotros los cubanos, con el pueblo de Cuba, con su realidad porque no es la suya, es un creador de contenido, pero si vas a Cuba y vas a mostrar lo que sucede en Cuba que sea la verdad, no hay que quedar bien con un bando ni con el otro, porque la verdad de Cuba es una sola”.

El B expuso que durante más 60 años Cuba ha estado gobernada por el mismo partido, enumeró las violaciones a los derechos humanos que se cometen día a día y el encarcelamiento de ciudadanos por expresar lo que piensan.

“¿Cómo es posible que pueda venir un youtuber de otro país ir y filmar todas las cosas? Eso no sucede en un país como Cuba. Todo creador de contenido, yotuber, por muy famoso que sea que llegue a Cuba a filmar, filma lo que se le permite filmar y lo hace con la autorización de la dictadura”, añadió El B.

“Basta de servirle de altavoz a la propaganda castrista de la dictadura, basta de promover mentiras, basta de romantizar la destrucción, la miseria y la decadencia que hay en Cuba”, exigió El B.

En su canal de YouTube el primer video de Luisito Comunica sobre su viaje a Cuba la supera los ocho millones de visualizaciones.

