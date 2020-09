Descemer Bueno felicita a su madre en Cuba: Hoy es tu cumpleaños mi negrita linda y no sabes cómo te extraño

Con una emotiva publicación en redes sociales, el cantautor cubano Descemer Bueno celebró este miércoles el cumpleaños de su madre, quien se encuentra en la Isla, a varias millas de distancia.

“Hoy es tu cumpleaños mi negrita linda y no sabes cómo te extraño, siempre fuimos tú y yo, nos teníamos el uno al otro y ahora con la distancia y el Alzheimer, la maldita política y los sucios politiqueros y Gobernantes, sería un milagro poderte besar la frente”, dijo.

“Por qué sería que mi Cuba abrió sus puertas a todos y a la libertad. Te amo y sé que un día nos volveremos a encontrar”, concluyó.

“Díos mío porqué los cubanos tenemos que sufrir tanto por darle una vida mejor a nuestros padres nos quedamos vacío de tanto dolor. Felicidades para tu Reina en este hermoso día”, dice uno de los comentarios a la publicación.

“Muchísimas felicidades para tu Bella y amada madre, no importa que sus recuerdos aparentemente se hayan borrado, estás en su instinto, en sus células, en su energía al igual que ella en ti, no existe conexión más grande, más intensa que la de una madre o un padre con sus hijos, ánimo, no estás solo, un abrazo inmenso”, expresa otro usuario.

“Muchas felicidades a tu madrecita, que tristeza debes tener yo me imagino porque tengo a mis hijos muy lejos, pero mucha fe, maestro, que seguro pronto la vas a ver con el favor de Dios”, se lee en un tercer comentario.

Descemer Bueno, que actualmente reside en Miami, ha asumido en los últimos meses una postura crítica frente al gobierno cubano, luego de haber sufrido atropellos en la Isla. El artista mostró hace unos días en redes sociales unas fotos del momento en el que la Policía acudió a desalojar una propiedad suya en Cuba.

“Bueno aquí tienen a este grupo de policías el día justo que entraron a mi casa a desalojar, con guagua y todo para transportar a las personas. Ahora pregunto, ¿les parece justo que le hagan esto a un artista? ¿Qué tenía que hacer quedarme callado?”, cuestionó en Facebook.

“Si me hacen esto a mí, que soy conocido en toda Cuba y en la diáspora, en países donde no se escucha la música cubana y donde no hablan español, que hoy estoy entre los tres cubanos que han cruzado el umbral de los billones de visitas junto a Alexander y Randy con tres canciones ya en esta lista, entonces ¿qué esperan para los demás? Este Gobierno no respetará a nada ni a nadie”, aseguró.

Voceros del régimen han arremetido contra el cantautor debido al tono de sus publicaciones, como el funcionario del Ministerio de Cultura de Cuba, Alexis Triana.

“Cada vez que veo a este Descemer que era "Bueno", compitiendo de manera mísera con el infame de Otaola, - o más ebrio o drogado, o el mismo cínico como siempre él ha sido y no lo quisieron ver- me pregunto hasta dónde llega nuestra cuota de responsabilidad en haber convertido a este desafinado cantante y, lamentablemente, buen compositor, en este sujeto tan popular en nuestros escenarios y en nuestra radio y televisión”, dijo el funcionario.

