Paparazzi Cubano denuncia que el régimen quiere cerrarle su programa

El youtuber Alain Rodríguez, conocido por sus seguidores en Internet como Paparazzi Cubano, denunció en sus redes sociales que el Gobierno le quiere cerrar su programa.

En una publicación en su muro de Facebook, el joven reveló que las autoridades lo precisaron a abandonar sus videos, como represalia por mostrar día a día la realidad del país.

“Tras el gran impacto y el éxito de las denuncias sociales que expongo diariamente en mi programa, el régimen me dio un ultimátum evidenciando la falta de libertad de expresión que sufre el pueblo cubano. En próximas horas los mantendré al tanto sobre mi situación”, declaró.

Paparazzi envió a la redacción de CiberCuba el texto de un mensaje de Messenger que le enviaron órganos represores, en el que lo acusan de comportarse como un opositor y le advierten de que habrá “consecuencias” si continúa “difamando” en sus publicaciones.

“Corazón, en el último contacto quedamos en una cosa y no lo estas cumpliendo, te estás pasando directamente a lo que dices que no eres, un opositor. Estás hablando de política y politizando tu programa, no te vamos a permitir que sigas difamando la salud, la educación, la política, a los dirigentes y a los familiares de los mismos, y utilizando personas sin verificar la historia real que hay detrás”, decía el mensaje enviado.

“Recuerda que en nuestros contactos te hemos hablado claro y estás incurriendo en delito graves. ¿Cómo puedes decir en tus programas, que estás del lado del pueblo y apoyas las medidas del presidente Trump, cuando el más afectado de todos es el únicamente el pueblo cubano? Hace falta que moderes tu discurso, porque si no sabes que hay consecuencias. Nos mantenemos en contacto”, concluyó.

El youtuber cuenta que lo citaron y lo amenazaron con meterlo preso si continuaba haciendo su programa.

Además, afirma que insistió en que no es ni opositor ni disidente, y que su intención es solo brindarle información al pueblo desde su punto de vista.