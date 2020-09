"Yo no soy un taxi", cubano denuncia negativa de una patrulla de policía a llevar a su esposa de parto al hospital

Un cubano denunció en Facebook la negativa de una patrulla de la policía a llevar a su esposa, que se puso de parto, al hospital Ramón González Coro, del Vedado.

“Es lamentable esta situación que tenemos con las restricciones a causa de esta pandemia, pero no creo que sea al punto de que estos señores no puedan cumplimentar con una simple emergencia porque, según ellos, existe un protocolo que no se puede romper”, escribió en la citada red social el usuario identificado como Oliver Constantín.

El cubano argumenta que debía ser ese y no otro hospital al que fueran, porque ahí es donde su esposa “ha sido atendida con dos partos de cesárea, incluyendo uno gemelar, y teniendo una historia clínica en ese hospital y por vivir en el Vedado y tener su historia en el mismo, su tercera cesárea tenía que ser ahí”.

Sin embargo, pese a explicarle eso al policía, asegura que este le contestó que él no era "un taxi", que era el viaje para "donde él decía”.

“Yo me pregunto, ¿acaso un carro de patrulla es particular, que te puede negar, y más en esta situación, a prestar tan importante servicio perteneciendo a una institución gubernamental que creo que se debe al pueblo?”, cuestiona.

“Esto qué mal habla de estos hombres, creo que preparados no están para ayudar al pueblo, al menos no con buenas acciones como esta urgencia, pero para multar sí, eso sí lo hacen con y sin oficio”, añadió.

El cubano explica que finalmente recibió la ayuda de un conductor de un 'P' que en ese momento pasó por la calle, que no se anduvo con tanto “protocolo estúpido”, y los llevó al hospital, donde finalmente nació su hija, según confirman imágenes posteriores compartidas en Facebook por el feliz papá.

“Solo pido a Dios que castigue a estos inhumanos policías para que sientan el dolor y la impotencia de no poder responderle con la misma. De maldad está lleno el mundo, y luego te dicen que te cuidan y te protegen y yo te pregunto, estos ¿de qué me protegieron?”.

“Ya ven mi historia, creo que mejor un perro te ayudaría que estos oficiales del carro 130 E de la Agrupación E. Dios, ayúdalos y limpia su alma y elimina su maldad”, concluye Oliver Constantín, que ha recibido muchos comentarios de apoyo y críticas hacia la actuación de la policía.