Cubana pasa horas esperando por una ambulancia para su abuela grave en un policlínico de La Habana

La cubana Elizabeth Valdés denunció que su abuela de 92 años pasó horas en estado grave en un policlínico de La Habana esperando por una ambulancia para poder ser trasladada al hospital.

Desde las 9:00 de la mañana la anciana llegó al policlínico del Reparto Eléctrico en un carro particular que pudo conseguir su familia, y desde esa hora estuvo esperando por un transporte del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), para poder llegar al hospital a realizarse una tomografía y saber si se trataba de una isquemia transitoria o un infarto cerebral.

"No entiendo por qué no acaba de aparecer la ambulancia, porque por gasolina no es, porque acá los carros estatales están para acá y para allá paseando como si nada y no les falta la gasolina", dijo indignada Valdés en la red social Facebook.

"Esto se llama negligencia médica, busquen un carro del Partido o de lo que sea y muévanse con mi abuela", agregó.

La familia, desesperada ante la situación, llamó al SIUM para saber cuándo iba a llegar la ambulancia, y les dijeron que la única prioridad en estos momentos era relacionada con el Covid-19.

"¿Entonces lo demás no importamos para nada? ¿Los demás nos morimos? Esto no es ninguna potencia médica", sostuvo Valdés.

En el tiempo que estuvo en el policlínico, a la anciana solo la mantuvieron en observación y la pusieron oxígeno.

Cuando la familia volvió a llamar al SIUM, una trabajadora respondió que ella no hablaba con los pacientes, sino solo con los médicos.

"No tienen cara para decir que no tienen ambulancia, se pasan el día entero jugando con los teléfonos y conectados a Internet y no les importa la vida humana para nada", declaró Valdés.

"Ya bastante que he tenido que soportar por vivir en Cuba y ser mujer cubana, y por tener una casa en derrumbe que al gobierno no le preocupa", sostuvo. "Cada día es un abuso con la mujer cubana, con el pueblo cubano, ¿hasta cuándo?"

En una actualización de la situación, Elizabeth Valdés contó que la ambulancia había llegado al lugar a las 11:45 de la noche.

En otras ocasiones Elizabeth Valdés ha denunciado la falta de atención del gobierno cubano con su familia, ya que vive con sus hijas en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana.

“Yo estoy decepcionada de los gobernantes, de los dirigentes de este país, por la falta de humanidad. Se sabía que el cubano esta adaptado a que lo pisoteen y a no importarle a nadie, pero la falta de humanidad hay que vivirla desde uno. Uno tiene que pasar por estas cosas para darse cuenta de lo poco que somos a la vista de los dirigentes de este país”, sostuvo la cubana.