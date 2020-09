Ganadores de Lotería de Visas 2020, sin permiso de salida de Cuba a 24 horas de que acabe el plazo para tramitar visados

Este miércoles 30 de septiembre acaba el plazo oficial para que los ganadores de la Lotería de Visas 2020 puedan realizar los trámites migratorios para ingresar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, son muchos los agraciados en el sorteo que no han podido salir de Cuba ni en dirección a EE.UU. ni a pedir o renovar la visa en Guyana.

Las fronteras de la Isla permanecen cerradas por coronavirus desde el 24 de marzo pasado y hay limitaciones para entrar a Guyana debido a la pandemia. Además, está el retraso de cinco meses provocado por la Proclamación Presidencial 10014 de Donald Trump, que prohibió hasta el 31 de diciembre de este año la entrada en el país a los migrantes que representan un riesgo para la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos. Por si fuera poco, a la lista de obstáculos se añade la denegación de permisos de salida por parte del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) a los cubanos residentes en la Isla, independientemente de sus intenciones de emigrar definitivamente.

Sin embargo, desde este lunes 28 de septiembre, a 48 horas de que cierre el plazo para que los ganadores de la Lotería de Visas 2020 tramiten su solicitud de entrada en Estados Unidos, al menos dos familias agraciadas en el sorteo que han llamado a la Dirección de Extranjería e Inmigración del MININT han asegurado a CiberCuba que les han dicho que van a empezar a procesar autorizaciones, pero sólo para quienes tienen visado de la Lotería.

El cambio de actitud de los funcionarios del MININT se da a poco más de dos días de que finalice el plazo legal para tramitar los visados del Programa de Visas de Diversidad 2020 y mientras muchos afectados por la paralización del proceso esperan el fallo de una Corte de los Estados Unidos a favor de la extensión de visas, que les permita renovar sus visados vencidos después de este miércoles 30 de septiembre.

"La orden bajó ayer. Hasta ahora en el MININT nos decían que no nos podían dar el permiso porque no cumplíamos con el requisito de haber estado 180 días fuera de Cuba. Saben que después del 30 de septiembre no podemos tramitar nada, pero eso a ellos no les importa. Ayer (lunes 28 de septiembre) llamé y me dijeron que estaban procesando los visados de los ganadores de la Lotería de Visas y que me darían la respuesta en siete días", comenta a CiberCuba una persona agraciada en el sorteo DV 2020, que no ha podido salir de la Isla y que prefiere mantenerse en el anonimato.

Lo mismo le dijeron a otra familia que tenía previsto estar a estas alturas en Estados Unidos. "Yo llamé ayer (lunes 28 de septiembre) porque me llegó la información de que iban a empezar a dar los permisos a las personas ganadoras de la Lotería de Visas. Me preguntaron si yo tenía visa y dije que sí. Me cogieron los datos de la familia. Cuando terminó, le pregunté al funcionario si van a dar el permiso sólo para la Lotería y me dijo que sí, que era sólo para personas con visado y para quienes ya tengan su fecha de entrevista (en Guyana), que deben enviar la confirmación al e-mail de la Dirección de Inmigración y Extranjería".

Y aquí incurre el MININT en una contradicción, según esta persona perjudicada por la paralización de los permisos de salida de Cuba. "Es imposible tener fecha de entrevista (en Guyana) porque para eso se necesita tener un boleto de avión confirmado y las fronteras de Cuba siguen cerradas y no hay vuelos".

En su opinión, retomar el procesamiento de los permisos de salida a tres días de que cierre el plazo legal para tramitar las visados de la Lotería DV 2020 es sólo hacer el paripé porque, además, tardan siete días en responder y los agraciados en el sorteo sólo tienen de plazo hasta este miércoles 30, a menos que la Corte de EE.UU. falle a favor de una extensión de los visados.

En principio, los demandantes esperaban el fallo para el viernes 25 de septiembre, pero se ha ido aplazando y finalmente se programó para este lunes a las 2:00 pm (hora de Washington DC).

Desde el Gobierno de Estados Unidos, según les han hecho saber los abogados a los demandantes, han presentado un escrito a la Corte explicando por qué creen que no es necesario un alivio adicional (extensión de visado).

A sólo 24 hora de que expire el plazo legal para tramitar los visados de la Lotería de Visas 2020, los agraciados no pierden las esperanzas de un fallo a su favor.

A primeros de septiembre un tribunal federal favoreció que 1 350 cubanos (de 2 703 ganadores de la Lotería de Visas 2020) no se vean afectados por la Proclamación Presidencial de Donald Trump, que impide a los extranjeros procesar su residencia en el país hasta el 31 de diciembre de este año.

El juez dictaminó que los beneficiados con la Lotería de Visas 2020 pueden reclamar su visado de inmigrante antes del 30 de septiembre, lo que parecía favorecer, en ese momento a quienes tenían sus solicitudes congeladas por la proclamación presidencial.

A raíz de esa orden judicial, el Gobierno de Estados Unidos ordenó a sus embajadas y consulados priorizar las solicitudes de visado de los ganadores de la Lotería de Visas 2020 y recomendó a los cubanos con visas de inmigrante vencidas ponerse en contacto con las sedes diplomáticas donde les dieron el visado.

Pero con las fronteras cerradas y la embajada de EE.UU. en Cuba cerrada a trámites migratorios desde los ataques acústicos de 2017, el fallo judicial no sirvió de mucho.

Quienes tienen el visado vencido y vendieron todas sus propiedades en la Isla para pagarse la salida del país afrontan una cuenta atrás de infarto estas últimas 24 horas.