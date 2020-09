Bad Bunny arrasa con sus Crocs recién salidas del horno: agotadas en cuestión de minutos

¡Bad Bunny sigue rompiendo récords! El boricua agotó en cuestión de minutos su nueva línea de Crocs, recién saliditas del horno.

El Conejo Malo anunció el lanzamiento del calzado con un ocurrente video en el que prepara dos trozos de salmón, los mete al horno y sale el par de Crocs que, además de tener varios signos distintivos del artistas, brillan en la oscuridad.

"YA ESTÁN LISTAS", escribió Bad Bunny junto al video que en menos de una hora tiene más de 3 millones de reproducciones.

A tan solo minutos de su post, las Crocs se agotaron en la página de ventas online de la marca.

La firma agradeció la increíble recepción que tuvo el lanzamiento y pidió a todos los que no pudieron comprar el calzado que se mantengan atentos pues posiblemente en octubre habrá más disponibles.

Bad Bunny es un conocido fan del tipo de calzado que produce la marca Crocs –que tiene casi igual número de amantes que detractores– y así lo ha dejado claro en muchas ocasiones. El artista también se ha propuesto romper el estereotipo de que estos zapatos son solo para andar por casa o trabajar, sino que combinan a la perfección con sus extravagantes atuendos que acaparan toda la atención y contagian a miles de seguidores en todo el mundo. La de hoy, es una prueba irrefutable.

El intérprete de Yo perreo sola constantemente busca no solo transmitir con su música, sino con su estilo. Colores llamativos, lentes estrafalarios, combinaciones "que no van" y sus controversiales uñas pintadas, todos son pequeños mensajes con los que Bad Bunny busca transmitir uno solo: hacer lo que nos hace felices sin importar qué dirán; y así lo deja claro en su álbum YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana).

"Solo espero servir de inspiración a otros para que se diviertan jugando a su manera con su propio estilo, y que los haga felices", dijo sobre su más reciente proyecto.

Un fenómeno incuestionable

Si bien la música y el estilo de Bad Bunny no le gusta a todo el mundo, lo que sí es incuestionable es que Benito Antonio Martínez Ocasio es un fenómeno imparable, al que pocas cosas le van quedando por hacer.

Récords musicales, récords de ventas, récords de Instagram Live, múltiples premios y nominaciones, participación en varios de los más importantes programas de entretenimiento de Estados Unidos e impulsor de una moda que hasta su momento era impensable en un género como el urbano.

Bad Bunny también fue el primer reguetonero y el segundo hombre en protagonizar la portada de la revista Playboy, así como el primer artista urbano latino en ocupar la portada de la revista Rolling Stones.

Asimismo, tuvo el mérito de dejar una exitosa gira por Europa para regresar a su natal Puerto Rico e impulsar una campaña para forzar al gobernador Ricardo Rosselló a dimitir de su cargo, un acto que demostró que el poder de convocatoria de los artistas es ilimitado.

