CIMEX anuncia nuevo mecanismo para autenticar usuarios en plataforma de compra online TuEnvío

La Corporación CIMEX anuncia que había implementado nuevo mecanismo para autenticar usuarios en la plataforma de compra online TuEnvío.

"Estimados clientes, en el día de hoy, hemos implementado un nuevo Captcha, que sale aleatoriamente a partir de realizar múltiples solicitudes a la plataforma", anunció Cimex.

Según explicó la corporación en un comunicado, la medida está orientada a igualar las posibilidades entre los clientes, ya que tienen constancia de la utilización de herramientas para automatizar las solicitudes al sitio e incluso algunas que reservan la mercancía subiéndola al carrito, explicaron.

"La variedad de herramientas que utilizan para este propósito varía, en dependencia de los dispositivos utilizados, o de la preparación que tengan los clientes, pero en realidad es algo muy fácil de hacer, y que deja desprovistos de oportunidad a los que compran por la vía natural", añaden.

CIMEX citó ejemplos herramientas tales como iMacro, Selenium, Autoclicker o FastTap, utilizadas para simular la navegación de una persona, haciendo ciclos repetitivos de refrescar y tirar al carrito.

"Con este mecanismo implementado, después de determinado número de peticiones, la plataforma pedirá resolver un Captcha, que consiste en seleccionar una imagen en un conjunto de 9", agregan.

Por último la corporación apunta que este mecanismo, si bien no resuelve los temas de disponibilidad de la mercancía, mitiga los procesos automáticos que impiden un acceso más equitativo a los productos.

Desde que surgió la tienda virtual de la corporación CIMEX, TuEnvio, no ha dejado de recibir críticas de los clientes.

En una ocasión, la cubana Yusleidy Reyes denunció en Facebook las demoras y la ineficiencia de la tienda virtual, a la cual hizo un pedido que llegó incompleto 12 días después.

Otro cubano denunció que tuvo una "desastrosa" experiencia con TuEnvio, pues la compra le llegó incompleta, y las autoridades de la tienda de Cuatro Caminos le explicaron que sencillamente algunos productos no estaban disponibles en el establecimiento.

Incluso el humorista cubano Ulises Toirac dijo sobre le servicio: "Son lentos, (a veces tan lentos que hacen imposible comprar) no están adecuados a la magnitud de accesos y cuentan con un sistema de gestión engorroso y mal programado. Me baso para decir eso en los largos tiempos de presentación de página (incluso cuando han prescindido de las fotos de los productos lo cual me parece una tomadura de pelo), en que puede que metas algo en "tu carrito" para que luego el sistema te diga que se agotaron las disponibilidades y en que la mayor parte del tiempo los servidores están cerrados para 'poder procesar el volumen de pedidos realizados' y otros muchísimos sinsabores que pasan los compradores de esos sitios".