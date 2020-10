Iberia operará dos vuelos semanales a La Habana en noviembre

La compañía española Iberia ha asegurado a CiberCuba que operará dos vuelos semanales a La Habana en el mes de noviembre. Según sus previsiones, habrá viajes a Cuba todos los viernes y domingos del mes que viene.

Sin embargo, para este octubre la aerolínea solo contempla una operación programada para el día 24. Será, como hasta ahora, un vuelo humanitario al que solo podrán subir las personas que aparezcan en la lista que elabore la Embajada de Cuba en España.

Los planes de Iberia de retornar poco a poco a la normalidad de las operaciones internacionales con Cuba llegan justo después de que las autoridades de la Isla anunciaran el levantamiento del toque de queda que prohibía salir a la calle en La Habana entre las 7:00 pm y las 5:00 am.

De momento Cuba mantiene las fronteras cerradas por coronavirus pese a que hace un mes anunció que al menos diez aeropuertos locales estaba listos para retomar la actividad.

Las limitaciones de vuelos no dependen de Iberia. La compañía ya dijo a este diario que retomaría las operaciones a Cuba cuando las autoridades del país levantaran las restricciones.

El anuncio de Iberia no ha hecho mucha ilusión a un cubano residente en Galicia, que lleva meses a la espera de que su esposa pueda salir por fin de Cuba para iniciar juntos una vida juntos en España. "Iberia saca vuelos en su web y luego los cancela. Es lo mismo con lo mismo", señaló a CiberCuba.

Otra cubana, en cambio, se queja a este diario de que la compañía española anuncia vuelos y dice que el primer cambio de fecha es gratis. "Cómo vamos a sacar pasajes si ahora no dejan entrar a Cuba?", se pregunta.

CiberCuba ha consultado a la compañía sobre cobros adicionales a pasajeros que han tenido que cambiar su billete porque las autoridades cubanas no les dejan subir al vuelo humanitario y desde la aerolínea aseguran que cuando un vuelo se ve afectado por las nuevas restricciones que pueda establecer un país están dando la opción de cambio o bono, sin coste alguno para el pasajero.

Son muchos los cubanos varados en Europa que están a la espera de que Iberia retome las operaciones internacionales con normalidad con La Habana para regresar a la Isla. Es el caso de un joven al que la pandemia le sorprendió en Italia y no ha podido regresar. Lleva varios meses viviendo agregado en la casa de su hermana y su cuñado ya no lo puede ni ver. "No entiendo por qué tanta fatiga para regresar a Cuba, el país en el que resido habitualmente", se queja pidiendo confidencialidad.

En una situación similar está otra lectora de este diario que desde julio escribe habitualmente al WhatsApp de CiberCuba (0034 621 683 985) preguntando cuándo abrirá el aeropuerto José Martí, de La Habana. "Disculpe la insistencia, es que tengo un desespero y no se dice nada".

Otros vuelos anunciados a Cuba

La compañía Air France tiene previsto organizar vuelos humanitarios a Cuba los días 2, 16, 30 y 31 de este mes de octubre por un precio de 474 dólares norteamericanos. En principio, no ha confirmado operaciones a La Habana para el mes de noviembre.

La aerolínea advierte de que antes de realizar la compra de los boletos, los pasajeros deben cumplir con una serie de requisitos, impuestos tanto por la parte francesa (certificado de viaje, que se puede obtener aquí) como la cubana (autorización de Inmigración).

Por su parte, la compañía aérea canadiense OWG operará vuelos a varios destinos de Cuba a partir de noviembre, según anunció la Corporación de la Aviación Cubana S.A.

Las previsiones apuntan a operaciones que enlazarán a Montreal y Toronto con Jardines del Rey, Cayo Santa María (vía Santa Clara) y Holguín.

En julio la aerolínea canadiense anunció que incluiría a Cuba en sus destinos inaugurales, en asociación con la compañía de viajes canadiense Hola Sun Holidays.