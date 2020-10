Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro, algunos líderes que han enfermado de coronavirus

La pandemia del coronavirus, causante de más de 34 438 827 contagios en el mundo, ha alcanzado a varios líderes globales que en algún momento subestimaron la gravedad del impacto del COVID-19.

El último en integrar la lista de afectados ha sido el mandatario estadounidense Donald Trump, quien el jueves en la noche publicó en su cuenta de Twitter que él y su esposa Melania habían dado positivo a la enfermedad y se encontraban en cuarentena en la Casa Blanca.

Al igual que Trump, antes habían dado positivos el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, así como el primer ministro británico Boris Johnson, y el bielorruso Aleksandr Lukashenko.

También resultaron contagiados los presidentes de Bolivia (Jeanine Añez), Guatemala (Alejandro Giammattei) y Honduras (Juan Orlando Hernández), así como los primeros ministros de Armenia (Nikol Pashinyan) y Rusia (Mikhail Mishustin).

El príncipe Alberto II de Mónaco, de 62 años, fue aparentemente el primer jefe de estado en dar positivo a la prueba del coronavirus el 19 de marzo.

Algunos de estos líderes han estado gravemente enfermos, incluido Johnson, quien estuvo hospitalizado durante una semana. El primer ministro, de 56 años, se había negado al inicio de la pandemia a endurecer las medidas de bloqueo y de distanciamiento social.

Para marzo, sin embargo, anunciaba que había contraído el virus y días después fue hospitalizado, pasó tres noches en una unidad de cuidados intensivos, y tuvo que delegar sus funciones en el secretario de Relaciones Exteriores del país.

Por su parte, el mandatario del país más grande de Latinoamérica, Jair Bolsonaro, quien había desobedecido todas las recomendaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abrazado a parte de sus seguidores en un acto en Brasilia con más de 8.000 personas y se había referido al COVID-19 como “un pequeño resfriado”, también padeció la enfermedad aunque manifestó que los síntomas fueron leves.

La pandemia en Brasil ha afectado a 4,85 millones de personas que han dado positivo a los test, incluida la esposa del mandatario, Michelle Bolsonaro, y causado al menos 144 680 muertes.

En Bielorrusia, con casi 90.000 contagios y 900 muertos, Lukashenko había respondido en abril con burlas a una periodista que lo interpelaba por sus medidas contra el coronavirus: “¿Ves al virus volando por aquí? Yo tampoco lo veo”, dijo entonces, pero semanas después se presentó ante los medios como un superviviente al COVID-19.

“Hoy están ante una persona que logró sobrevivir al coronavirus de pie”, expresó.

Actualmente Trump, quien hace unas semanas dijo que el virus "va a desaparecer" pese al incremento en los contagios, dice que presenta síntomas leves y que ya está siendo atendido por los médicos de la Casa Blanca.

Varios medios como The New York Times y El País han recordado este viernes que el mandatario ha restado importancia a la pandemia durante meses, al mostrarse reticente al uso de mascarillas y realizar enormes eventos públicos con partidarios que no se protegían, en contra de las recomendaciones de expertos en salud.

En momentos en que afronta duras críticas por su respuesta a la epidemia que ha matado a más de 200.000 personas en Estados Unidos, el mandatario ha tenido que defender su manejo de la crisis, un tema que podría costarle la reelección presidencial en la elecciones del próximo 3 de noviembre.

Su esposa, Melania Trump, también dio positivo al COVID-19 y aseguró que "ambos nos sentimos bien y hemos pospuesto todos los compromisos próximos".