Trump presenta síntomas leves de coronavirus y seguirá trabajando

El presidente estadounidense Donald Trump, quien confirmó que era portador del coronavirus, presenta síntomas y se espera que siga trabajando, según anunció a la prensa el jefe de gabinete de la Casa Blanca.

"El pueblo estadounidense puede estar seguro de que tenemos un presidente que no solamente sigue trabajando, sino que lo seguirá haciendo y soy optimista respecto a que tendrá una recuperación rápida", sostuvo Mark Meadows.

De acuerdo con las declaraciones de Meadows de este viernes, Trump está "no sólo de buen humor, sino muy enérgico" tras el diagnóstico de COVID-19.

"Los médicos continúan monitoreando tanto su salud como la salud de la primera dama", informó.

En la madrugada de este viernes Trump anunció en su cuenta oficial de Twitter que él y su esposa Melania Trump, fueron confirmados como positivos al COVID-19.

Por su parte Melania, al anunciar la noticia, aseguró que "ambos nos sentimos bien y hemos pospuesto todos los compromisos próximos".

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que había tenido una conversación telefónica con Trump este viernes por la mañana y que estaba "de buen humor".

"Hablamos de negocios, especialmente de lo impresionados que están los senadores con las calificaciones del juez Barrett", relató. "A todo vapor con el proceso justo, completo y oportuno que merecen el nominado, la Corte y el país".

Hasta el momento no se ha conformado cómo los Trump se infestaron c on coronavirus, aunque la noticia llega luego de que una de las asesoras más cercanas del presidente, Hope Hicks, con quien el presidente viajó a Ohio para el debate del martes y a Minnesota para un mitin el miércoles, también diera positivo al Covid.

La noticia del contagio de Donald Trump ha impactado a la comunidad internacional, atenta a las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

A causa de esta situación, se vio cancelado el mitin que Trump tenía previsto para el viernes en Washington y su posterior viaje a Sanford, Florida.

El principal contrincante de Donald Trump en esta campaña, el demócrata Joe Biden, dijo que tanto él como su esposa están orando por la recuperación del mandatario Donald Trump y la Primera Dama.

"Seguiremos rezando por la salud y la seguridad del presidente y su familia”, dijo.

En el primer debate presidencial que Trump y Biden sostuvieron en la noche del martes, Trump se burló del demócrata por llevar máscaras.

"No uso máscaras como él. Cada vez que lo ves, tiene una máscara", dijo. "Podría estar hablando a 200 pies de distancia y aparece con la máscara más grande que he visto".