Cubanoamericanos de Miami respaldan política de Trump hacia Cuba y le darán el voto, según encuesta

La comunidad cubanoamericana de Miami expresó su respaldo mayoritario a las políticas del presidente Donald Trump hacia Cuba y le dará su voto en las próximas elecciones estadounidenses.

Así quedó evidenciado en la última encuesta de la Universidad Internacional de Florida (FIU), aplicada entre julio y agosto últimos a cerca de un millar de cubanoamericanos.

Según Guillermo Grenier, investigador principal del proyecto, desde hace años la comunidad cubanoamericana se ha alineado mayoritariamente con las políticas republicanas, y apoyan las medidas implementadas por la actual administración.

De acuerdo con el experto, la gestión del mandatario "recibe altas calificaciones en el manejo de todos los asuntos nacionales clave, así como en el de la política hacia Cuba, y recibirá una gran mayoría de los votos cubanoamericanos el día de las elecciones", que se celebrarán el venidero 3 de noviembre.

Aunque durante las tres últimas décadas el apoyo al embargo económico sobre la isla ha fluctuado, desde 2018 se ha visto una tendencia al incremento y en esta ocasión se encontró al 60% de los encuestados apoyando esta medida, dijo Grenier.

Este porcentaje representa el valor más alto alcanzado desde 2007 en este tema; sin embargo, tal apoyo no se ha expresado igual entre los diferentes sectores de la comunidad: los más jóvenes evidencian mayor probabilidad de oponerse al embargo (46%), así como los no nacidos en la isla (50%) y que son demócratas registrados (71%).

De acuerdo con el sondeo, en su conjunto el 71% de los encuestados considera que esta ha sido una política ineficaz.

El diseño de la encuesta FIU Cuba 2020 dividió las tendencias en los resultados en dos grandes grupos: aquellas que evidencian apoyo a las políticas de aislamiento hacia el gobierno de la isla, y las que demostrarían apoyo o compromiso con las condiciones de vida de los cubanos dentro de la nación caribeña.

En cuanto a las primeras, el 73% de los entrevistados manifestó su apoyo a las políticas implementadas para promover un cambio de régimen basadas en ejercer la máxima presión sobre el gobierno cubano.

Todas las categorías de encuestados mostraron un apoyo mayoritario hacia las políticas de línea dura, y solo una minoría representada por los demócratas registrados y los mayores de 76 años se opusieron.

Por otra parte, los investigadores resaltaron el fuerte apoyo a la suspensión de las sanciones del embargo durante la crisis de COVID-19 (61%), así como el respaldo a medidas de carácter humanitario como la venta de alimentos (69%) y medicinas (74%) a la isla en esta etapa.

También se evidenció en la encuesta un significativo apoyo a las políticas diseñadas específicamente para mejorar el bienestar económico de los cubanos en la isla (70%).

Contrasta que aunque sigue descendiendo el apoyo a los viajes sin restricciones a la isla (57% en 2018 contra 47% en 2020), se mantiene fuerte (65%) el apoyo a las aerolíneas que intentan establecer rutas de vuelos habituales a todas las regiones de Cuba.

"No es sorprendente que la encuesta mida una cierta cantidad de ambivalencia en la población", explicó Grenier.

"La mayoría de los cubanos desea un cambio en Cuba y en la política de Estados Unidos hacia la isla. No tienen claro, incluso después de 60 años de experiencia, si el aislamiento o el compromiso generarán un cambio, por lo que están dejando la puerta abierta a un mayor compromiso al tiempo que señalan que, quizás debido al liderazgo proporcionado por Trump y su administración, están dispuestos a dar su apoyo a las políticas de aislamiento. Aun así, ambas tendencias son evidentes en la comunidad", subrayó.

En agosto, una encuesta similar realizada por CiberCuba reveló que el 59 por ciento de nuestros lectores (5600 consultados) votarían para reelegir a Trump en los comicios.

Asimismo, un grupo de exiliados cubanos en la ciudad de Hialeah, en Miami, aseguraron al medio estadounidense Fox News que apoyarían la reelección del presidente Donald Trump para los venideros comicios de noviembre.

"Todos los que huyen del comunismo vienen a Hialeah. Hialeah es totalmente republicana en cuanto a votar, y somos ... una de las ciudades más fuertes de Trump en todo Estados Unidos", dijo Julio Martínez al citado medio.

No obstante, dos recientes encuestas nacionales difundidas el pasado domingo mostraron una sólida ventaja del candidato demócrata Joe Biden sobre Trump en la preferencia de los votantes norteamericanos para las presidenciales del 3 de noviembre.

Un sondeo de The Washington Post y ABC News arrojó una ventaja de 10 puntos porcentuales del demócrata sobre el republicano (53%-43%), mientras que en una encuesta de The New York Times y Siena College, Biden sacaba ocho puntos por encima de su rival (49%-41%).