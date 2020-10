Leonardo Padura: "¡Me encantaría ganar el Premio Nobel, por supuesto!"

El escritor cubano Leonardo Padura confesó a la emisora argentina Radio Nihuil que le “encantaría ganar el Premio Nobel".

Desde hace semanas viene siendo la comidilla de algunos medios de prensa y editoriales la posible nominación del escritor cubano. Sin embargo, nada de esto puede ser confirmado oficialmente ya que la Academia Sueca de las Letras no informa de posibles nominaciones.

Recientemente, el diario argentino La Nación contactó con la Fundación Nobel para contrastar los rumores que apuntan a Padura como posible nominado al Nobel de literatura. "Estos asuntos son estrictamente confidenciales y no podemos responder preguntas sobre ellos", contestó la Academia.

Preguntado en junio por CiberCuba, Leonardo Padura declinó comentar sobre este tema. "Prefiero no pensar en eso, porque es un asunto del cual no existe confirmación y todo está en un terreno especulativo".

Según el programa La Conversación de Radio Nihuil, Padura habría recibido la notificación por mediación de una misiva personalizada, enviada por la Academia, que acoge el comité de selección del galardón al escritor más encumbrado en el año. CiberCuba no ha podido confirmar esta información.

La propia Radio aclara en su entrevista que “los datos que circulan cada año en relación a los posibles ganadores son filtraciones o especulaciones, vale aclarar: no se trata de ninguna lista que difunda la Academia Sueca, que otorga el premio”.

Otros candidatos que se rumoran son el chileno Raúl Zurita, el venezolano Rafael Cadenas y los colombianos Fernando Vallejo y Juan Gabriel Vásquez. No obstante, en el cotilleo habitual que provoca, se escucha que el premio de este año podría recaer en un autor nacido en África. “Estos asuntos son estrictamente confidenciales y no podemos responder preguntas sobre ellos”, se limita siempre a contestar la institución.

“Ando como loco. Tengo casi 20 entrevistas esta semana”, le dijo Padura al entrevistador argentino. El motivo: el lanzamiento de su nueva novela Como polvo en el viento. El autor, que vive en Mantilla con su madre de 92 años, confiesa que su madre está desesperada porque “la nueva novela salió hace ya tres semanas ¡y todavía no tenemos un ejemplar por este tema de la pandemia!”.

“No tengo expectativas ni me causa molestia que me pregunten por el Premio Nobel ni espero nada. Es algo que, si sucede, va a suceder con independencia de mi voluntad, de mi pensamiento, de mis deseos. Por supuesto ¡que me encantaría ganar el Nobel!”, afirma Padura durante la entrevista.

No es lo mismo, dice, participar en un concurso literario, donde presentas tu obra con la intención de ganar, que recibir un premio honorífico como el Nobel. “Con los premios honoríficos no puedes hacer otra cosa que esperar tranquilamente. Ojalá llegara”.

Según el autor cubano, él les daría el premio Nobel a otros autores que no lo han ganado, como Philip Roth y Amos Oz, “dos enormes escritores”. O a Milan Kundera, quien “seguramente tiene una obra que es mucho más importante que la de varios ganadores”. Sin embargo, no está en absoluto de acuerdo con la concesión del premio a Bob Dylan, quién “merecía el Nobel de la música, pero no el de la Literatura”.

Padura reconoce tener un problema con los periodistas que lo entrevistan, “casi siempre me preguntan cosas de temas políticos”. La recurrencia de estos temas en sus entrevistas alguna explicación tendrá, pero Padura no se cuestiona qué lleva a que le pregunten por estos temas.

Para él, “la pregunta que no deberían hacerle a nadie es: ‘¿Cómo crees que va a ser tu país de aquí a diez años?’. Si yo te lo pregunto a ti sobre la Argentina, me dirás: ‘Mira, no tengo ni la más puta idea’”, sentenció el autor. Pero sucede que Padura lleva años “traduciendo” la realidad cubana para medios de prensa internacionales, haciendo de portavoz intelectual de la política de continuidad reformada del régimen.

Preguntado por sus preferencias entre Trump o Biden, responde “con toda sinceridad: Biden”. El escritor cubano cree que “es inmoral que un presidente de un país mienta repetidamente de la manera que miente Trump”. Sobre la manera en que mienten otros, para qué preocuparse, si ni siquiera hay que plantearse el dilema de elegirlos en unos comicios justos y democráticos.

Finalmente, Padura desvela el meollo de su nueva novela Como polvo en el viento: “el fracaso del comunismo y del hombre nuevo”. Según su visión, el “hombre nuevo” llegó por un camino que no propuso la ideología comunista, o Ernesto Guevara; no, llegó con los teléfonos móviles. Silicon Valley ha cambiado el mundo.

Ante una paradoja tal, ¿dónde quedan hoy las utopías? El final de la Unión Soviética, el capitalismo de China y los problemas económicos de Cuba, certifican que “la gran utopía del siglo XX” (el comunismo) ha fracasado.

Como polvo en el viento va de ese fracaso. Pero, como le dijo un lector de su nueva obra, “Leonardo, esta novela demuestra que no es posible vivir en la utopía, pero que no es posible vivir sin utopías”. Lugares comunes para seguir defendiendo la necesidad y casi que el imperativo moral de vivir el ideal de construir lugares que no existen.

Tal cual dice el entrevistador de Radio Nihuil: “Leonardo Padura. De una sola pieza”.