Muere escritor cubano Julio Travieso

El escritor, profesor y periodista Julio Travieso Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021, murió en la noche del sábado 1 de noviembre en La Habana, a los 85 años, informó una nota del Instituto Cubano del Libro a través de su perfil en Facebook.

Nacido en la capital cubana el 11 de abril de 1940, Travieso cursó Derecho en la Universidad de La Habana y obtuvo una maestría en Ciencias en la Universidad Lomonosov de Moscú.

En 1985 alcanzó el título de Doctor en Economía por el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética.

Su carrera abarcó la docencia universitaria en Cuba, España, Rusia y México, y una prolífica labor periodística.

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), publicó títulos esenciales de la narrativa cubana contemporánea como Para matar al lobo (1971), Cuando la noche muera (1981), El polvo y el oro (1996), Llueve sobre La Habana (2004) y El Enviado (2010).

De acuerdo con la plataforma Claustrofobias, Promociones Literarias, su obra narrativa, integrada por algunos libros de cuentos y varias novelas, “ha abordado, con acierto e inteligencia, diversas problemáticas del hombre y su mundo. Su prosa limpia, sencilla y diáfana, es un eficaz instrumento de un discurso narrativo de indudable alcance en el contexto de la actual literatura cubana”.

Su obra le valió reconocimientos como el Premio Mazatlán de Literatura, en México, y el Premio de la Crítica Literaria, en Cuba. En 2021 recibió el Premio Nacional de Literatura por la trascendencia de su legado.

En el plano político, fue condecorado con la Medalla de Combatiente de la Lucha Clandestina, la Distinción por la Cultura Nacional y la Orden Alexander Pushkin, otorgada por el Estado ruso.

Por decisión familiar, su cuerpo será cremado y velado en ceremonia íntima, precisó la nota.

El Ministerio de Cultura y la Uneac expresaron su pesar a familiares, amigos y lectores.