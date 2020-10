En cuarentena altos cargos del Pentágono tras positivo por coronavirus de un subcomandante

Altos cargos del Pentágono del Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, han sido puestos en cuarentena luego de que un subcomandante diera positivo al coronavirus.

Varios medios han confirmado que incluso el jefe del Estado mayor conjunto de EE.UU., el general Mark Milley, se encuentra aislado.

En cuarentena están también el jefe de gabinete del Ejército, James McConville; el de las Fuerzas Aéreas, Charles Brown; el jefe de operaciones navales, almirante Michael Gilday; y el jefe de operaciones en el Espacio, general John Raymond.

Este lunes la Guardia Costera de EE.UU anunció que el subcomandante de de las Fuerzas Armadas, el almirante Charles Ray, fue diagnosticado con el virus, pero se desconoce si fue a causa de algún tipo de relación con el brote desatado en la Casa Blanca.

La Guardia Costera indicó que Ray estuvo la semana pasada en el Pentágono, reunido en una sala segura con el general Milley y otros líderes uniformados del Departamento de Defensa, y empezó a tener síntomas este fin de semana.

Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, que tuvieron acceso a fuentes del Pentágono, aseguraron que la cuarentena afecta a prácticamente todos los principales asesores militares del presidente Donald Trump, conocidos como el Estado mayor conjunto.

También apuntaron que tanto Milley como el resto de los altos cargos del Estado mayor conjunto han dado negativo a las pruebas de Covid-19.

"Somos conscientes de que el vicecomandante Ray ha dado positivo por COVID-19 y que estuvo en el Pentágono la semana pasada para reunirse con otros líderes militares de alto rango. Entre los asistentes a la reunión había otros jefes de servicio", dijo el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman.

“Para extremar las precauciones, todos los contactos cercanos potenciales de estas reuniones están en cuarentena y se les ha hecho tests esta mañana. Ningún contacto (de Ray) en el Pentágono ha exhibido síntomas”, agregó. "Por precaución, todos los contactos cercanos potenciales de estas reuniones se ponen en cuarentena y se han probado esta mañana. Ningún contacto del Pentágono ha mostrado síntomas y no tenemos pruebas positivas adicionales para informar en este momento".