Detienen en España al millonario John McAfee, buscado en EE.UU. por evasión de impuestos

John David McAfee, desarrollador de software y padre del célebre antivirus, ha sido detenido en el aeropuerto de El Prat de Barcelona y está pendiente de extradición a Estados Unidos, acusado de evasión de impuestos.

La detención de McAfee se produjo el pasado sábado 3 de octubre, cuando se disponía a coger un vuelo hacia Estambul junto a otras dos personas. McAfee se encontraba en la lista de búsqueda y captura por EEUU por evasión de impuestos y delito de estafa, entre otros.

Sobre las 9:00 horas de ese día, las alarmas saltaron en el control de aduanas del aeropuerto de El Prat. Un pasajero con pasaporte de Reino Unido fue identificado como John David McAfee e inmediatamente las bases de datos policiales arrojaron una orden de Interpol de búsqueda y captura para extradición inmediata a Estados Unidos.

En ese momento fue detenido y el pasado domingo fue puesto a disposición del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a través del juzgado de guardia de El Prat de Llobregat por videoconferencia. Tras tomarle declaración, el magistrado ordenó su ingreso en prisión preventiva en la cárcel de Brians. Anteriormente, el 11 de agosto, McAfee también había sido detenido en el aeropuerto barcelonés por llevar puesto un tanga a modo de mascarilla.

La detención de McAfee ha provocado la apertura automática de un procedimiento en Estados Unidos, país en el que las autoridades del Departamento de Justicia habían formulado una acusación formal desde el pasado 15 de junio.

“Hoy se ha abierto una acusación contra McAfee por evasión de impuestos y por no presentar voluntariamente sus declaraciones de impuestos”, según ha anunciado Richard E. Zuckerman, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, y el Fiscal de los Estados Unidos, Michael Dunavant, del Distrito Oeste de Tennessee.

De acuerdo con la acusación, John McAfee ganó millones de dólares en ingresos por la promoción de criptomonedas, trabajos de consultoría, charlas y la venta de los derechos de la historia de su vida para un documental. Entre 2014 y 2018, McAfee supuestamente no presentó declaraciones de impuestos, a pesar de recibir considerables ingresos de estos negocios.

El Departamento de Justicia informa que McAfee supuestamente evadió su responsabilidad fiscal dirigiendo sus ingresos a cuentas bancarias y cuentas de cambio encriptadas a nombre de terceros. En el acta de acusación se alega además que McAfee intentó evadir al fisco (IRS) ocultando activos, incluidos bienes inmuebles, un vehículo y un yate, a nombre de otras personas.

En junio de 2019, John McAfee atracó su yate en la Marina Hemingway de la Habana procedente de Bahamas, de donde salió ante la sospecha de que las autoridades americanas trataban de extraditarlo desde la pequeña isla caribeña.

Con su esposa Janice y sus cuatro perros, el experto en seguridad cibernética llegó a Cuba asegurando que la CIA lo vigilaba. En la capital cubana estableció la sede de su campaña con la que pretendía postularse para la presidencia de Estados Unidos.

"Mi Campaña Desde el Exilio bajo la bandera del Partido Libertario es mi segundo intento por ganar la presidencia de Estados Unidos", escribió entonces en su cuenta de Twitter. "Como soy un perseguido político, la sede de mi campaña está ubicada ahora en La Habana, Cuba. Sigo luchando. ¡Quédate conmigo, Estados Unidos!", añadió.

Su propósito de que el régimen le extendiera una visa por tiempo indefinido no fructificó, entre otras razones porque su estancia suponía una violación a la prohibición de Trump sobre embarcaciones recreativas que visiten la Isla. No obstante, durante el período de su estancia estuvo muy activo lanzando todo tipo de mensajes complacientes con el régimen cubano, muchos de ellos etiquetando a Díaz-Canel en Twitter.

“Probablemente, soy el mejor amigo que Cuba tiene actualmente. No sé nada de comunismo, pero sé que no debemos interferir en los asuntos internos de Cuba, que no deberíamos bloquear este país”, declaró. El excéntrico millonario ofreció su ayuda al gobierno cubano para la creación de una criptomoneda que impulsara su maltrecha economía.

El magnate comenzó su carrera como ingeniero en la Nasa, y después trabajó en varias empresas de informática. En 1987 creó la compañía McAfee que revendió a Intel en 2010. Posee una fortuna valorada en 100 millones de dólares. Presume de ganar 2.000 dólares al día y tener casi un millón de seguidores en Twitter.

Se instaló en Belice, donde su nombre saltó a los medios en 2012 cuando su vecino fue asesinado, un crimen que no se ha resuelto. Se marchó a Estados Unidos, donde fue detenido en 2015 por conducir bajo los efectos de las drogas. En enero de este año huyó hacia Bahamas, acusado de evasión de impuestos. Y de ahí saltó a Cuba.

“No he pagado impuestos en ocho años”, reconoció. Si es declarado culpable, McAfee se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo de evasión fiscal y a una pena máxima de un año de prisión por cada cargo de no presentar voluntariamente una declaración de impuestos. McAfee también se enfrenta a un período de libertad supervisada, restitución y sanciones monetarias.

No es la primera vez que John Mcafee es detenido. El pasado año fue arrestado en julio en un puerto de República Dominicana con varias armas abordo de su yate, recuerda Efe. Él mismo había informado días antes de su detención que se marchaba de EEUU porque la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado detenerle por supuestos delitos fiscales. Finalmente, las autoridades dominicanas le dejaron en libertad y Mcafee viajó a Reino Unido.