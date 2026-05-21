Tribunal de Cienfuegos condena a prisión a cuatro acusados de tráfico de drogas en juicio «ejemplarizante»

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La Sala Penal Primera del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos condenó a cuatro hombres a penas de entre cuatro y seis años de cárcel por tráfico de cannabinoide sintético, en un juicio oral y público con carácter «ejemplarizante»

En el proceso, registrado como la causa número 12 de 2026, fueron declarados culpables los cuatro acusados por delitos relacionados con las drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, según informó este miércoles el periódico 5 de Septiembre.

Los imputados Franklyn Ángel Fuentes Villa, Frank Abel Pedraza Pérez y Marco Antonio Angulo Comas recibieron una pena de cuatro años de prisión cada uno, mientras que Pedro Luis Díaz de Villegas Fernández fue sentenciado a seis años, una sanción mayor que la de sus coacusados debido a su condición de reincidente y a la lesividad de los hechos.

Según la versión oficial del caso, los tres primeros acusados concibieron un plan para obtener ganancias mediante la venta de cannabinoide sintético —conocido popularmente como «el químico» o «papelillo»— y junto con Díaz de Villegas adquirieron la droga a 5,000 pesos cubanos el gramo.

Entre todos prepararon los envoltorios, que comenzaron a vender a razón de 300 pesos cada uno. La policía los detuvo cuando abordaban un vehículo para continuar con la distribución.

De acuerdo con la información, al decidir las penas que impondría a cada acusado, el tribunal consideró como atenuante la «corta edad» de tres de los detenidos, mientras que en el caso de Díaz de Villegas tuvo en cuenta como agravante su reincidencia en la comisión de delitos y el carácter lesivo de los hechos, debido a la «toxicidad y capacidad adictiva» de estas drogas y las «nefastas afectaciones que provocan en la salud de las personas consumidoras, con efectos superiores a otras», y daños también en el ámbito familiar y social.

Los cannabinoides sintéticos han experimentado un crecimiento alarmante en Cuba: de 467 personas atendidas en urgencias por su consumo en 2024, la cifra ascendió a 886 en 2025, según datos oficiales.

Además de las penas de cárcel, los imputados recibieron sanciones accesorias de privación de derechos públicos y prohibición de salida del territorio nacional.

El juicio efectuado en Cienfuegos se enmarca en el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, lanzado por el gobierno el pasado domingo y que contempla la realización de alrededor de 20 procesos «ejemplarizantes» en todo el país.

Este martes, el Tribunal Provincial Popular de Matanzas condenó a dos hombres a 15 años de prisión y a un tercero a 10, por robo con violencia, también en un juicio calificado como ejemplarizante.

En marzo pasado, en Artemisa, dos acusados fueron sentenciados a 15 años de cárcel por portar apenas 1.74 gramos de cannabinoide sintético, igualmente en un proceso con intención de aleccionar.

En los últimos años, el régimen ha recurrido a este tipo de juicios para ejercer control social, mediante audiencias celebradas públicamente y con amplia cobertura en medios de prensa oficiales, con el fin de disuadir a la ciudadanía ante el aumento de la delincuencia.

El nuevo ejercicio nacional de enfrentamiento al delito se realiza días después de protestas populares registradas en al menos 12 municipios de La Habana entre el 13 y el 17 de mayo, con consignas como «¡Corriente y comida!» y «¡Abajo la dictadura!», que dejaron al menos 14 detenidos.