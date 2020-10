Biden saca 20 puntos a Trump en Miami-Dade y gana terreno entre los cubanos, según encuestas

El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden ha ganado terreno entre los votantes cubanos en Miami-Dade, respecto de su oponente para las elecciones del 3 de noviembre, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al menos así lo refleja un sondeo de Bendixen & Amandi International y el diario Miami Herald, que da una ventaja de 20 puntos en cuanto a votantes hispanos al exvicepresidente de 77 años sobre el republicano Trump, de 74.

De acuerdo con la encuesta, que presenta un margen de error de 4 puntos porcentuales, Biden acumula un 57 % de intención de voto entre el electorado de ese condado, donde la victoria es vital para hacerse con el estado de Florida. En cambio, Trump, quien aspira a la reelección, registra un 37 %.

Los números son menos favorables para el contendiente demócrata entre los votantes cubanos, sin embargo, muestran un acortamiento de la distancia. Para los nacidos en el archipiélago, el republicano tiene un 61 % de apoyo y Biden un 35%, según el sondeo que tomó como muestra a 600 votantes entre el 1 y el 4 de octubre, tras el primer debate presidencial que sostuvieron ambos candidatos.

En un 49 %, los votantes hispanos tienen intención de votar por Biden frente al 43 % que lo hará por el actual presidente, luego de que el mismo sondeo realizado un mes antes mostraba ambos casi empatados entre los latinos.

Entre los cubanos, el sondeo mostraba en septiembre al presidente con un 68 % de la intención de voto y 38 puntos de ventaja sobre su oponente, una ventaja que en octubre se ha reducido en 12 puntos porcentuales.

“Hay indicios de que los intensos esfuerzos de Joe Biden para cultivar votantes hispanos en el condado de Miami-Dade pueden estar dando dividendos”, dijo Fernand Amandi, de la firma encuestadora, según un despacho de EFE.

Una nota de Reuters este martes indicaba que más de 3.8 millones de estadounidenses ya han votado, cifra que apunta a una posible participación récord para decidir entre el mandatario Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden.

El número supera con creces el ritmo de 75 000 sufragios anticipados en este periodo en 2016, de acuerdo al Proyecto Elecciones de Estados Unidos, que compila datos electorales. El cambio ha sido motivado por la expansión de las votaciones anticipadas por correo en muchos estados, una forma más segura de participar en el proceso durante la pandemia de coronavirus.

La campaña de Trump ha insistido en tildar al partido demócrata de socialista y asociarlo a la línea de la izquierda radical. Durante su visita a Miami el lunes, Biden aseguró que sus ideales políticos están alejados del socialismo y el comunismo, y dijo que sus relaciones nunca fueron cordiales con dictadores como Fidel Castro y Vladimir Putin.

“Me he enfrentado a todos esos dictadores que nos preocupan, a los Castro y a los Putin de este mundo... Nunca he tenido una relación cordial con ellos”, dijo, y recordó que hoy es el candidato por el Partido Demócrata porque venció en las primarias a un socialista, en alusión al senador Bernie Sanders.

Biden también planteó que es partidario de incrementar los fondos a los cuerpos policiales, porque considera que la gran mayoría de los policías son “personas honorables que arriesgan sus vidas todos los días cuando salen de sus casas a preservar el orden en las calles”.

Por su lado, Trump espera participar en su segundo debate con el demócrata Joe Biden previsto para el 15 de octubre en Miami, condicionado por la evolución del republicano tras dar positivo al COVID-19.

El lunes, Trump hizo unas polémicas declaraciones luego de recibir tratamiento por el coronavirus en el Centro Médico Walter Reed. “Me siento realmente bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años”, escribió el mandatario en Twitter.

“Es más que irresponsable que el Presidente de EE.UU. utilice su única experiencia con COVID-19 y la extrapole a millones de personas que están sufriendo. Más de 200 000 estadounidenses ya han muerto. Muchos más están en peligro y tienen todas las razones para tomar precauciones”, le respondió un médico en la misma red social.