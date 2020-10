La hermosa felicitación de Beatriz Luengo a Yotuel Romero por su 44 cumpleaños

El popular cantante cubano Yotuel Romero aún está recibiendo el cariño y las felicitaciones por parte de amigos, familiares y seguidores, tras haber cumplido 44 años de edad el pasado día 6 de octubre.

Uno de los mensajes más importantes que le ha llegando al integrante de la agrupación Orishas por su cumpleaños ha sido sin lugar a dudas el que le envió su esposa, la actriz, cantante y compositora española Beatriz Luengo.

La artista de la serie Un paso adelante compartió en la sección de historias de su cuenta de Instagram una hermosa dedicatoria al cubano en la que se deshizo en halagos y palabras bonitas hacia su chico.

Junto a una fotografía del día en el que ambos se dieron el sí quiero y de fondo la canción All my life de K-Ci & JoJo, la española escribió: "Hoy cumple años el hombre más increíble del mundo. Te amo tanto que no cabe ni un millón de post. Lo mejor está por llegar mi Yotu".

Instagram / Beatriz Luengo

Yotuel compartió en sus historias el post de Beatriz y respondió con un "mi todo", seguido del emoticono de un monito sonriente tapándose los ojos con las manos.

Instagram / Yotuel

Beatriz y Yotuel llevan 17 años juntos, un aniversario que celebraron en febrero de este año con unas románticas palabras que intercambiaron en sus cuentas de Instagram.

"Hoy hace 17 años que nos cruzamos y nuestras vidas cambiaron para siempre. No sé si tú tienes más de mi o si yo tengo todo de ti. Solo sé que si volviera a nacer, te buscaría mucho antes", le dijo el cubano a la cantante.

A día de hoy, la realidad es que ambos forman una de las parejas de artistas más consolidadas, estables y queridas dentro del entorno artístico latino.

Además, fruto de su amor nació su hijo, a quien cariñosamente llaman Didi, un hermoso niño quien, al parecer, ha heredado de sus padres la pasión por el arte y la música.

