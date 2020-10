Supuesta foto de la esposa de Joe Biden y Fidel Castro es falsa

La foto que ha estado circulando en la red de redes, donde supuestamente aparece la esposa del candidato demócrata Joe Biden junto a Fidel Castro, es falsa.

La agencia Reuters pudo confirmar que en la imagen están el fallecido explorador noruego Thor Heyerdahl y su esposa Jacqueline Beer, junto al dictador cubano.

No obstante, la imagen que ha sido compartida en Internet asegura en un texto que se trataba de Jill Biden junto a Castro en una visita a Cuba durante la administración Obama.

"Joe Biden no se esperaba que esta foto existiera, no hay nada oculto bajo el sol: su esposa Jill Biden tuvo un encuentro con Fidel Castro en Cuba durante la administración de Obama!!!", asegura el texto que acompaña la foto.

La fotografía fue subida en 2016 por el museo Kon-Tik, un centro de Oslo dedicado a la vida y el legado de Thor Heyerdahl.

El director del museo Kon-Tiki, Martin Biehl, declaró a Reuters que en la imagen (una de las tantas que tienen juntos) aparecen Jacqueline Beer, Fidel Castro y Thor Heyerdahl en Cuba, y no la esposa de Joe Biden, quien en ese entonces era vicepresidente de Estados Unidos.

Ciertamente, Jill Biden estuvo en Cuba del 6 al 9 de octubre de 2016, viaje en el que tenía previsto reunirse con "funcionarios del Gobierno y participar con un amplio espectro de cubanos sobre temas relacionados con la cultura, la educación y la salud", pero no hay información que muestre que se reunió con Fidel Castro.

Por su parte, Rosemary Boeglin, portavoz de la campaña de Biden, confirmó a Daily Caller News Foundation que “Esta no es Jill Biden”.

En ese recorrido visitó la estatal Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona", y mantuvo un encuentro con docentes y alumnos, ya que ella es maestra de profesión.

"La educación es la clave para lograr un futuro mejor para vosotras y vuestras familias", dijo en ese entonces.

Durante su visita a la Isla, Jill Biden dijo que era "importante" tomar contacto con el pueblo cubano, "y no solo con el Gobierno".

Dicha foto comienza a circular otra vez cuando se acercan las elecciones del próximo 3 de noviembre, siendo Joe Biden ý Donald Trump los candidatos a presidentes por los partidos demócrata y republicanos, respectivamente.

En recientes declaraciones en Miami, Biden aseguró que sus ideales políticos están alejados del socialismo y el comunismo, y que sus relaciones nunca fueron cordiales con dictadores como Fidel Castro y Vladimir Putin.

"¿Yo parezco socialista?", dijo. "Me he enfrentado a todos esos dictadores que nos preocupan, a los Castro y a los Putin de este mundo... Nunca he tenido una relación cordial con ellos".