Políticas de Trump provocan caída del empleo latino y amenazan con cambiar el voto hispano en las elecciones de noviembre

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La contratación en industrias con alta participación de trabajadores latinos en Estados Unidos se ha desplomado durante los primeros 14 meses del segundo mandato de Donald Trump, según un análisis publicado este jueves por una coalición de grupos de defensa hispana que incluye a Americans for Tax Fairness, UnidosUS y Somos Votantes.

El informe documenta una caída del 72% en la creación de empleos en sectores de alta participación latina, comparado con el período equivalente bajo la administración de Joe Biden.

El sector de transporte y logística registró 305,000 trabajos nuevos menos respecto al período comparable bajo Biden, una caída del 274%.

La construcción pasó de generar +200,000 empleos netos a solo +44,000, y el sector de servicios diversos se desplomó de +109,000 a apenas +7,000.

Los grupos atribuyen este deterioro a una combinación de factores: los aranceles implementados desde la primavera de 2025, que encarecieron insumos para la construcción y otros sectores; la megaley fiscal firmada por Trump el 4 de julio de 2025, que recortó cerca de un billón de dólares en Medicaid y cupones de alimentos en diez años; y el alza del precio de la gasolina provocada por la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero de 2026.

«Todo está contribuyendo a esta tormenta que estamos viendo», señaló Lisette Engel, directora del proyecto sobre política económica en UnidosUS.

«Es una combinación de los efectos de todas las acciones de esta Administración. Y sabemos que están conectadas también las políticas de migración», añadió Engel, apuntando a que sectores como la construcción han dependido históricamente de trabajadores indocumentados, cuya presencia se ha reducido por las deportaciones y restricciones migratorias.

La política migratoria de Trump ya afectaba el mercado laboral desde meses atrás.

En las próximas semanas, miles de personas latinas también perderán acceso a los cupones de alimentos del programa SNAP, según los grupos de defensa.

El impacto económico está teniendo consecuencias políticas medibles. Una encuesta de Somos Votantes realizada este mes en estados clave —Arizona, Georgia, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte y Texas— revela que el 64% de los latinos encuestados culpa a las políticas económicas republicanas por el encarecimiento de productos básicos.

«El costo de la vida es el lente a través del cual los votantes latinos están juzgando todo y a todos», explicó Emmanuel Leal Santillán, de Somos Votantes.

Los encuestados culpan a los políticos por sobre las corporaciones por el alza de precios en una proporción de tres a uno, y perciben que «las políticas públicas priorizan exenciones fiscales para los más ricos sobre las familias trabajadoras», según Leal Santillán.

Este giro resulta significativo porque muchos de estos votantes respaldaron a Trump en 2024 esperando alivio económico ante la inflación del período Biden.

Uno de cada tres latinos que votó por Trump ya se arrepentía de haberlo hecho en diciembre de 2025, y solo uno de cada cuatro latinos aprobaba al presidente en noviembre de ese año.

Una señal temprana del desplazamiento fue la caída republicana del 46% al 31% del voto latino en las elecciones estatales de Nueva Jersey del 4 de noviembre de 2025.

El creciente desencanto de los latinos con Trump se ha profundizado a medida que la inflación y el desempleo golpean a las comunidades hispanas.

Nancy Díaz, trabajadora comunitaria en Colorado, resumió lo que está en juego: «Cuando se corta Medicaid, no es solo una política fiscal sino una madre que no puede obtener cuidados de salud. Y cuando se limita SNAP, eso es un niño que va a la escuela con hambre».

El propio Trump admitió en diciembre de 2025 que los republicanos podrían perder las elecciones de 2026, y los datos actuales sugieren que el voto latino en los estados clave podría ser determinante para definir el control del Congreso en noviembre.