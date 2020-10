Trump culpa a China por el coronavirus y jura que pagarán un alto precio por ello

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó este miércoles a China de la pandemia de coronavirus y dijo que ese país pagará un alto precio por ello.

"Ustedes no van a pagar por ello" dijo Trump a los estadounidenses en un video grabado frente a la Casa Blanca y compartido en sus redes sociales. "No fue su culpa que esto sucediera. Fue culpa de China. Y China va a pagar un alto precio por lo que hicieron a nuestro país y al mundo. Fue culpa de China", agregó.

Trump, quien es uno de los más de siete millones de contagiados de COVID-19 en EE.UU., prometió a los estadounidenses que pondrá a su disposición gratuita, de forma gratuita, fármaco experimental producido Regeneron Pharmaceuticals. El mandatario recibió ese cóctel de anticuerpos y busca una autorización de emergencia para aprobar su distribución.

"Esta fue una bendición oculta. Me contagié, oí lo que podía hacer esta medicina, pedí que me dejaran tomarla y fue increíble", apuntó el presidente.

Trump desarrolló los anticuerpos del COVID-19, según un informe del doctor Sean P. Conley. "Ha estado libre de fiebre durante más de 4 días" y "sin síntomas durante más de 24 horas", apunta el comunicado.

El presidente comenzó este miércoles a trabajar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde estuvo al tanto de la posible llegada del Huracán Delta a EE.UU. en los próximos días.

El republicano señaló que no se presentará en el debate presidencial de Florida si se hace de forma virtual, como proponen los organizadores. "No voy a hacer un debate virtual. No voy a perder el tiempo en un debate virtual", expresó en una entrevista en FOX Business, donde calificó la medida de "ridícula".

La Comisión Nacional de Debates presidenciales comunicó que en el debate del 15 de octubre en Miami estarán el moderador y varios invitados, pero Trump y el oponente demócrata Joe Biden se enfrentarán de manera remota.