Alexis Valdés dedica poema y emotivas palabras a su abuela: "Te amo inmensamente"

El presentador y comediante cubano Alexis Valdés dedicó en Instagram un hermoso poema acompañado de emotivas palabras a su abuela América, que cumpliría años un día como hoy.

"Un día como hoy nació mi abuela América. Y seguramente la tierra tuvo un estremecimiento de alegría. Y seguramente el cielo tuvo más brillo que de costumbre. Seguramente el mundo fue un poquito, aunque sea un poquito muy poquito, mejor", señaló el artista.



Afirmó que de todas las personas que ha conocido "sin duda la que más me ha impactado ha sido ella. No era ni bella ni rica ni famosa. Pero era algo que es mucho más que todo eso. Eres un excelente ser humano. Y ya con eso lo eras todo", expresó.



Alexis Valdés subrayó en su post que cada año trata de recordar y homenajear a su abuelita, así como agradecerle a la vida y a Dios cada instante que tuvo de su presencia y de su amor.

"Y trato de escribirte algo que nunca podrá estar totalmente a tu altura, porque mis capacidades son limitadas aún cuando tú pusiste tu corazón en mis manos para enseñarme a confiar en mí. Pero yo no soy tú, mujer inmensa, yo soy solo un pequeñito reflejo de tu luz que te orbita y te orbitará eternamente, porque girar alrededor de tu luz, siempre será el regalo más majestuoso que me ha dado la vida", comentó.

Seguidamente posteó un poema escrito especialmente para América que reproducimos a continuación:



Me recuerdas el olor de la leche tibia

El sonido con pátina de las viejas canciones

Tu portal encendido de espontánea alegría

La mata de mango. Tu mano. Y tu amor por el hombre.



Me recuerdas el café colado en tetera

La sonrisa estentórea ante cada llegada

la luz suave que entra por las persianas viejas

Me recuerdas tu sofá y tu silla destartalada.



Tú me recuerdas la felicidad de las pequeñas cosas

Las que eran cotidianas y mirábamos sin asombro

Esas que siempre en el alma reposan

Esas que nunca pierdo pero lloro cuando nombro.



Te amo inmensamente y eternamente



Tu nieto Ale.

Como se va haciendo costumbre, los poemas de Alexis Valdés siguen causando gratas sensaciones entre los lectores. Esta vez, la publicación del poema a su abuelita generó decenas de comentarios de sus seguidores quienes han aprovechado la oportunidad para recordar a estos seres especiales.

adria_angeles20 dijo "Que bello homenaje a tu abuelita! Mi hijo adora a su Abuela y la verdad que son espectaculares. Que Dios la siga iluminando", y la usuaria penetramoda comentó "Muy bien escrito me has emocionado, que te vaya siempre bien".

Uno de los últimos poemas del cubano, el poema Esperanza, se ha convirtió en un verdadero éxito a nivel mundial al punto de enamorar al mismísimo Papa Francisco.

Los versos, escritos a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, se volvió viral entre millones de personas.

Incluso, el Papa informó a su autor que Esperanza cerrará un libro suyo que será presentado en diciembre de este año 2020, según reveló Alexis Valdés en una entrevista ofrecida al programa Zapeando de la cadena de televisión española La Sexta.

El cubano contó que recibió una llamada del Sumo Pontífice desde el Vaticano y que éste le pidió personalmente si podía incluir su poema en su nuevo libro, algo que llenó de orgullo y satisfacción al cubano.

