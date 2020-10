Unos 60 atletas cubanos fueron contratados por clubes o ligas extranjeras, según el INDER

Un total de 59 atletas de Cuba fueron contratados fueron contratados para jugar en clubes o ligas extranjeras foráneas en la temporada 2019-2020, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

Actualmente son nueve las disciplinas con deportistas cubanos que el año pasado compitieron en el exterior o aún lo hacen: béisbol, balonmano, baloncesto, ciclismo, fútbol, lucha, polo acuático, softbol y voleibol.

Según explicó a la publicación especializada Jit Ariel Saínz, vicepresidente del INDER, los especialistas del organismo trabajan para incrementar ese número en la temporada actual, con la adición del boxeo a la lista de deportes beneficiados con estos convenios.

Saínz precisó que este año, debido a la pandemia de coronavirus, se registró una disminución de la cifra de atletas nacionales contratados en otros países, por el cierre de varias ligas internacionales y la suspensión de muchos eventos.

Entre ellos el funcionario detalló la Bundesliga de luchas y las Ligas de béisbol Independiente Canadiense-Americana (Can-Am) del Pacífico, en México, así como la italiana, que limitaron a ocho la cantidad de contratos confirmados.

De acuerdo con la publicación, entre 2016 y 2019, jugadores de la Isla compitieron en más de 15 países. Los de mayores presencia fueron Portugal, con 34, deportistas; Argentina, con 30; Italia y Canadá con 25 cada uno; Japón con 22 y Alemania con 18.

En los últimos años, las autoridades cubanas se han visto obligadas a firmar contratos profesionales con otros países, así como a permitir el regreso a los equipos del patio a deportistas que quisieran repatriarse, tras haber jugado temporadas en el exterior.

Algunas figuras veteranas aún recordadas, como el recordado exentrenador de voleibol Jorge Garbey, se han pronunciado por que los atletas que estén jugando en cualquier liga internacional sean aceptados en las preselecciones nacionales, sin importar la forma en que salieron al extranjero.

En deportes insignes de la Isla como el béisbol, más de 600 jugadores se marcharon entre 2011 y 2018. En agosto pasado, el director nacional de esta disciplina, Ernesto Reinoso Piñera, anunció a la prensa oficialista que los peloteros repatriados podrían jugar en la actual Serie Nacional, siempre que no hubiesen desertado de sus delegaciones o hecho declaraciones contra el Gobierno.

"Esos atletas que no abandonaron una delegación oficial, que no han hablado mal de Cuba, serán elegibles por sus provincias. Todo el que haga trámites y esté legal antes del juego 60 no hay problemas. Nadie nos juega los play off, si no participa en la etapa clasificatoria", explicó.

"Si juega antes del plazo que dimos y tienen que regresar para un contrato, aunque no sea por nuestra Federación, lo autorizamos a que vayan y regresen para la postemporada, donde pueden ser incluso refuerzos en caso de que sus equipos originales no clasifiquen. Además, siempre que participen en la Serie son elegibles para la selección Nacional", añadió.

En julio, Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), comunicó en el programa televisivo 'La Jugada Perfecta' que las autoridades del sector estaban valorando la posibilidad de admitir en el equipo nacional a atletas que se fueron del y firmaron contratos con las Grandes Ligas de Estados Unidos.

"Todo es un proyecto, está en estudio y esperamos que tenga un final muy feliz. Los brazos están abiertos, todos son cubanos", expresó.

El funcionario mencionó que ya hay varios peloteros en ese caso. Aunque no lo citó expresamente, se refería al torpedero Erisbel Arruebarrena, quien integró los Dodgers de Los Ángeles, y en 2020 regresó a Cuba para la Serie Nacional.